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İBB UKOME Toplantısı Toplu Ulaşıma Zam Gündemiyle Toplanacak

Ekonomi Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle yapılacak. Toplantıda, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek. Ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de ele alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.

Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Ekonomi

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