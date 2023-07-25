İBB UKOME Toplantısı Toplu Ulaşıma Zam Gündemiyle Toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle yapılacak. Toplantıda, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek. Ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de ele alınacak.