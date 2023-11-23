İBB, Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü Sistemi ile Toplu Ulaşım Araçlarına Standart Getiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hayata geçirdiği Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü Sistemi (TAHKUK) ile toplu ulaşım araçlarına standart geliyor. İstanbul'daki iki merkezde taksi, minibüs ve taksi dolmuş kalitesi denetleniyor. Yolculuk hizmet kalitesini etkileyen hususlar inceleniyor. İstanbulluların daha güvenli ve konforlu seyahati sağlanıyor. Taşımacılar da ekonomik ömrü uzayan araçlarını daha uzun süre kullanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hayata geçirdiği Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü Sistemi (TAHKUK) ile toplu ulaşım araçlarına standart geliyor. İstanbul'daki iki merkezde taksi, minibüs ve taksi dolmuş kalitesi denetleniyor. Yolculuk hizmet kalitesini etkileyen hususlar inceleniyor. İstanbulluların daha güvenli ve konforlu seyahati sağlanıyor. Taşımacılar da ekonomik ömrü uzayan araçlarını daha uzun süre kullanıyor.

İBB, şehir sınırları içerisindeki taksi, minibüs, taksi dolmuş ve taşımacılığında UKOME tarafından belirlenen standart ve kriterlere uygun kaliteli araçlar ile taşımacılık yapılması amacıyla TAHKUK sistemini hayata geçirdi. 18 Mayıs 2022 tarihli UKOME kararı, İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığının koordinasyonu ve Ulaşım AŞ'nin işbirliğiyle başlayan uygulamada, taşımacılık yapan araçlara standartlar getirilmesi için denetimler yapılıyor.

PERİYODİK MUAYENEDEN FARKLI

TAHKUK sisteminde taşıtların periyodik teknik muayenesinden farklı olarak Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) ve toplu ulaşım yönergelerinde kapsamında belirlenmiş olan yolculuk hizmet kalitesini etkileyen hususlar denetleniyor. İç dış temizlik, koltuk sayısı, hijyeni ve konforu, emniyet kemeri, klima, brailla alfabesi ile yazılmış araç içi duyuru, araç içi kamera sistemi ve araç rengine dönük kontroller yapılıyor.

3 BİN 300 ARAÇ DENETLENDİ

Araç kontrolleri plaka sahibinin, yolcuların ve emniyetin yanı sıra Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi ekiplerinin talep etmesi durumunda TAHKUK ekipleri tarafından sağlanıyor. Denetimler Alibeyköy ve Kartal'daki TAHKUK Kontrol Merkezi İstasyonlarında yapılıyor. Rutin veya şikayet üzerine TAHKUK istasyonlarında denetlenen araçlarda kontrolü geçen araçların plakaları sisteme işleniyor. Denetimden geçemeyen araçlara ise ek süre veriliyor. Süre sonunda eksiklerini gidermeyen araçların ruhsatları askıya alınıyor. Kasım 2023 itibariyle 3 bin 300 aracın kontrolü yapıldı. Verilen ek sürelerle 2 bin 695 araç uygun hale getirildi. Verilen ek sürelere rağmen 605 araç ise uygun bulunmadığı için hakkında işlem yapıldı.

İLAVE 3 YAŞ

İstanbul'da taşıtlar, TAHKUK sistemi ile taşıtlar mevcut yaş sınırlarına ilave olarak 3 yıl daha fazla kullanılabiliyor. Halihazırda minibüsün 12, taksi dolmuşun 10, sarı taksinin 6 ve turkuaz taksi, siyah taksi ile 8+1 taksinin 9 yaş sınırı bulunuyor.