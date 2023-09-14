İBB'nin yaklaşık 1.5 yıl önce hizmete aldığı AKIA marka metrobüsler arıza vermeye başladı. Cennet Mahallesi'nde yaşanan arıza sonucunda yolcular başka bir araca binmek için yürümek zorunda kaldı.

İBB'nin yeni aldığı AKIA marka metrobüsler arıza yapmaya başladı. Cennet Mahallesi'nde arıza yapan yeni metrobüsten inen yolcular, başka araca binebilmek için yürümek zorunda kaldı.

İBB'nin yaklaşık 1.5 yıl önce törenle hizmete aldığı 60 adet AKIA marka metrobüs, arıza vermeye başladı. En son metrobüs arızası Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde yaşandı. Arızalanan metrobüsten indirilen yolcular, bir başka metrobüse binebilmek için yürümek zorunda kaldı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların tahliye edildiği ve başka bir metrobüse kadar yürüdüğü görülüyor.

İETT Genel Müdürlüğü 2022 yılında gerçekleştirdiği ihaleyle toplu ulaşıma çözüm olması için 60 adet AKIA LF25 metrobüs alımı gerçekleştirmişti. Bursa'da üretilen 25 metre uzunluğu ve 3 kabini ile dikkat çeken AKIA marka metrobüslerin, çift körük ve uzunluğuyla mevcut yolcu kapasitesini arttırması planlanmıştı. - İSTANBUL