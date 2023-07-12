İBB Meclisi, Özel Halk Otobüslerine 1 Milyar TL İç Borçlanma Onayı Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar lira tutarında iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis ayrıca bazı taşınmazların satışına onay verdi ve Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğü kurulmasını öngören teklifi kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar lira tutarında iç borçlanma maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün, Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) ve İETT'yi sübvanse için kullanılmak üzere 2 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talebi konuşuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Özel Halk Otobüslerini (ÖHO) sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görüldü.

Komisyonun görüşü doğrultusunda oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyenin bazı taşınmazlarının satışına onay verildi

Mecliste, mülkiyeti İBB'ye ait taşınmazların satışı gündeme geldi.

Meclis, komisyon raporları doğrultusunda, Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi, Pendik Dolayoba Mahallesi, Kurtköy Mahallesi, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi, Kartal Yakacık Mahallesi, Ümraniye İnkılap Mahallesi, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'ndeki taşınmazların satışına onay verdi.

Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğü kuruldu

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından "Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğü"nün kurulmasını öngören gündem maddesi de görüşüldü.

Başkanlık, söz konusu teklifiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Her geçen gün yeni raylı sistem hatlarının işletmeye açılması ve mevcut raylı sistem hatlarının eskimeye başlaması sebebiyle modernizasyon, revizyon, ikmal ve yenileme taleplerinin sürekli artması ve artan yolcu sayısını karşılamak üzere mevcut, yeni raylı sistem hatları için yeni araç, vagon, kabin temin işlerinin aksamaması, oluşabilecek tüm sorunlara, taleplere karşı daha hızlı ve etkin çözüm üretebilmesi ve planlama yapılabilmesi ile raylı sistem araçları temin işlerinin tek elden yürütülebilmesi amacıyla 'Raylı Sistem Modernizasyon ve Yenileme Şube Müdürlüğü' olarak yeni bir birim kurulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi oy birliğiyle kabul edildi.