İBB, Küçük Ölçekli Balıkçılara Koruyucu Donanım Malzemesi Dağıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçılara koruyucu donanım malzemesi dağıtıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'un tarım ve balıkçılık alanındaki katkılarının karşılığını aldığını belirtti. İmamoğlu, ayrıca 2024'te 5 yıl daha yetki almayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), küçük ölçekli balıkçılara koruyucu donanım malzemesi dağıtıldı.

Beykoz'daki dağıtım töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üreten İstanbul noktasında, tarıma ve balıkçılığa verdikleri katkıların karşılık bulduğunu söyledi.

Kent genelinde küçük ölçekli balıkçı teknelerinin tüm tekneler içindeki oranının yüzde 91 olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu tekneler, toplam üretimin ancak yüzde 10'unu sağlıyor. İyi ki bu desteği veriyoruz. Onların işini bir miktar kolaylaştırıyoruz." dedi.

İmamoğlu, "Bizim hedefimiz 2024'te 5 yıl daha yetki almak. 2029'da da almak, 2034'te de almak… Sosyal demokrat anlayış, halkını düşünen anlayış kazanmalı. Çünkü bizim kazandığımız anlayışla kaybeden yok." diye konuştu.

Pankart açarak işini geri istedi

Konuşmaların ardından İmamoğlu, katılımcılarla fotoğraf çektirirdi. Bu sırada İBB Sosyal Tesislerdeki işinden çıkarılan Tülay Çal, "Raporluyken hakkımda tutulan asılsız tutanakla işten atıldım. İşimi geri istiyorum." yazılı pankart açtı.

İmamoğlu daha sonra Beykoz'daki Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde esnaf ziyaretine bulundu. Esnafla sohbet eden İmamoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Özgür Özel'le de görüşerek istişare halinde süreçleri yürütüyoruz"

Burada basın mensuplarının sorularını cevaplandıran İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişin şunları söyledi:

"Meral Akşener'le biz muhtelif defalar aslında görüşürüz. Son malumunuz yoğun kendi parti içi gündemimiz sürecinde görüşememiştik. Kendisini aradım, tabii ki hal hatır sordum. Biz neticede beş yıl önce o zamanki ismiyle Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak bugünlerde yola çıkmış ve ardından seçimi kazanmıştık. Bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Sürece ben öyle bakarım. Bu kapsamda mevcut gündeme dair düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. İletişime açık olduğumuzu zaten kendileri de ifade etti. Bizler her zaman açık olduğumuz beyanında bulunduk. Böylesi bir dertleşme, sohbetleşme... Yaptığımız bu güzel diyalog için de kendilerine teşekkür ederiz."

"Akşener'in görüştüğü Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Mesajını aldık' dediği" iddiasına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, şunları dile getirdi:

"Mansur Yavaş'ın nasıl bir ifadeyle onu söylediğini tam bilmiyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim. Mansur Yavaş başkanımızın da Sayın Meral Akşener'i ziyaret etmesi kadar doğru ve güzel bir şey yok. Bizler de konuşuruz, yarın ziyaretler de ederiz. Kaldı ki bütün bu süreçlerle ilgili zaten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le de görüşerek istişare halinde süreçleri yürütüyoruz. Hem parti kültürümüze ve ahlakımıza uygun hem belediye başkanı olma kültürüne ve ahlakına uygun hem de bir ittifakın başlangıcından bitimine kadar sürecin yönetilmesi ahlakına ve kültürüne uygun davranma konusunda bizler hassas yöneticiler ve insanlarız. Umut ederim sonucunda hep birlikte güzel bir şekilde bağlarız."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "İttifak kelimesi çok yoruldu. El birliğiyle o kelimeyi bayağı yıprattık, artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında." ifadelerinde bulunduğu hatırlatılarak, kendisinin de sürekli kullandığı "toplumsal ittifak" kelimesinde değişiklik yapıp yapmayacağına ilişkin soruya ise İmamoğlu, "Olur, niye olmasın? Kavramlar ya da isimler değil. Önemli olan içerik, içeriğiyle daha çok ilgileniyoruz." yanıtını verdi.