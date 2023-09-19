İBB, İstanbul'un 6 ilçesinde çevre projelerine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye'de yaşanan su baskınlarına son verecek çevre projelerinin temel atma törenini düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un sorunlarını çözme adımlarını anlattı ve projelerin çevre kirliliğini de ortadan kaldıracağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ'nin Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Ümraniye'de yaşanan su baskınlarına son verecek atık su, yağmur suyu hatları ve dere ıslahı çalışmalarından oluşan çevre projelerinin temel atma töreni düzenlendi.

Sultanbeyli Kent Meydanı'ndaki törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un bütün sorunlarını, dünyanın en güzel kenti olma yolculuğunda çözüme kavuşturmayla ilgili adımları tek tek attıklarını söyledi.

Kamu yararını mutlaka gözettiklerini ifade eden İmamoğlu, attıkları temelle Sultanbeyli ile birlikte toplam 6 ilçenin altyapı sorunlarını çözecek projeleri başlattıklarını kaydetti.

Aynı zamanda bu çalışmaların çevre kirliliğini de ortadan kaldıracağını dile getiren İmamoğlu, bu kapsamda dere ıslahı, atık su şebeke, kolektör ve yağmur suyu hatlarından oluşan 6 ilçedeki İSKİ yatırımlarının maliyetinin 660 milyon lirayı geçeceğini kaydetti.

Kuraklık konusuna değinen İmamoğlu, "Evlatlarımızın geleceğini de düşünüyorsak, çevremizi temiz tutmalı, suyumuzu boşa akıtmamalı, israfa son vermeliyiz. Suyla ilgili yatırımlarımız elbette devam ediyor ama bu iş, sadece yatırım yapmakla çözülmüyor. Sizler de suyu kullanırken, yaşamın içerisinde bu sürece katkı sunmayı unutmamalısınız. El birliğiyle işbirliğiyle iklim sorununa hep birlikte 'dur' demeli, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak akılla yol yürümeliyiz." ifadelerini kullandı.