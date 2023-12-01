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İBB, İhtiyaç Sahibi Çiftlere Evlilik Desteği Verdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni evlenen ihtiyaç sahibi 8 bin 682 çifte bu yılın mayıs-kasım ayları arasında 7'şen bin liradan toplam 60 milyon liranın üzerinde 'evlilik desteği' verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni evlenen ihtiyaç sahibi 8 bin 682 çifte bu yılın mayıs-kasım ayları arasında 7'şen bin liradan toplam 60 milyon liranın üzerinde "evlilik desteği" verdi.

İBB, ihtiyaç sahibi çiftlere "evlilik desteği" vermeye başladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, evlilik hazırlığındaki ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin liralık ödeme yapılıyor. Çiftlerin iş durumu, maddi yeterlilikleri ve ihtiyaçları sosyal araştırma ile tespit ediliyor. Şartları taşıyan çiftler için yapılan ödeme, kadının hesabına yatırılıyor.

6 AYDA 60 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE DESTEK

Bu yılın mayıs ayında başlayan "evlilik desteği" hizmeti kapsamında, 6 ayda (mayıs-kasım) toplam 8 bin 682 çifte 7'er bin liradan toplam 60 milyon 774 bin liralık evlilik desteği sunuldu. Değerlendirmeye tabi olan çiftlerin 3 ay içinde evlenmeleri, İstanbul'da ikamet etmeleri, sosyal incelemede uygun görülmeleri gerekiyor. Çiftlerin daha önce boşanmayla sonuçlanan evlilik gerçekleştirmiş olmaları başvurularına bir engel teşkil etmiyor.

İBB evlilik desteği başvuruları Alo 153 Çözüm Merkezi ve İstanbul Senin mobil uygulamasının yanı sıra 1530 SMS Hattı, cozummerkezi@ibb.gov.tr mail adresi,  Çözüm Merkezi Mobil Uygulama, internet yolu ile başvuru https://cozummerkezi.ibb.istanbul/login/citizen, Whatsapp Uygulaması 0552 153 00 34, Mobil Çözüm Noktası, Çözüm Şubesi, Çözüm Noktaları ve Sosyal ve Ekonomik Destek Online Başvuru (sosyalyardim.ibb.gov.tr) yollarıyla yapılabiliyor.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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