İBB, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda TBM çıkış töreni düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi (TBM) çıkış töreni yapıldı.

Metro hattının Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi'ndeki kesiminde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu metro hattının ilk etabının 2024'ün ilk yarısında açılmasının planlandığını söyledi.

İstanbul'un en doğusunu en batısına bağlayan, 55 dakikada yaklaşık 80 kilometreyi alabilecek ve ulaşımdaki hızı artırabilecek HızRay Projesi'ni büyük oranda tamamladıklarını belirten İmamoğlu, "Bizden ve bizden olmayanlar diye insanlara bakan bir gözlüğe sahip asla değiliz. Tam aksine bizim gözlerimiz, insanlarımızın bir çift gözüne bakan, onları hisseden 86 milyon insanına eşit, 16 milyon insanına eşit bakan, aynen o bir çift mavi göz gibi, Atatürk'ün bu cumhuriyeti kurduğu andaki gözler gibi bakan insanlarız." dedi.

Tören, tünel açma makinesinin yüzeye çıkarılması ve işçilerin İmamoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.