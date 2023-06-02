IATA'nın 79. yıllık genel toplantısı İstanbul'da yapılacak

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) 79'uncu yıllık genel toplantısı 4-6 Haziran'da İstanbul'da havacılık sektörünün Kovid-19 salgını sonrası toparlanması gündemiyle gerçekleştirilecek.

IATA'dan yapılan açıklamaya göre etkinlikte sektörün ekonomik görünümü ve sürdürebilirliği üzerinde durulacak.

IATA 79'uncu yıllık genel toplantısının ardından "Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi" düzenlenecek.

Toplantıda bir araya gelecek 300'den fazla üye hava yolu şirketi yetkilisi, hükümet temsilcileri, hava yolu ekipman tedarikçileri değişen enerji piyasaları, yeniden ayarlanan tedarik zincirleri ile sektörün karşılaştığı zorlukları görüşecek.

Ayrıca zirveye katılan havacılık liderleri, havacılığın Türkiye'nin deprem sonrası toparlanmasına katkısını masaya yatıracak.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde "5 Haziran Pazartesi günü İstanbul dünyanın havacılık başkenti olacak" diyerek hava yolu sektörü temsilcilerinin İstanbul'daki etkinlikte sektörün Kovid-19 sonrası toparlanma sürecini, sürdürebilirliği ve zorlukları gözden geçireceğini kaydetti.

Walsh, "Bu genel kurulda alınacak kararlar daha da etkili bir küresel bağlantı için yön belirleyecektir." dedi.

Walsh, Türkiye'nin havacılık sektörüne ilişkin ise "İstanbul'a son gelişimizden bu yana, Türkiye inanılmaz bir küresel havacılık güç merkezi haline geldi. Taşıyıcıları bölgesel ve uluslararası bağlantı konusunda öncülük ediyor ve muhteşem yeni havalimanı diğer bazı ülkelerin havalimanı yatırımı eksikliğini utandırıyor. Türkiye'nin küresel havacılık açısından öneminin önemli ölçüde artmaya devam edeceğine hiç şüphe yok." değerlendirmesinde bulundu.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve IATA Guvernörler Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane ise havacılık sektörünün temsilcilerini İstanbul'da ağırlamaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Nane "Havacılık, şubatta trajik depremin ardından Türkiye halkının yeniden inşasına yardımcı olmak için bir araya geldi. Şimdi de havacılık, 2050'de net sıfır karbon CO2'ye hedefimize doğru giden yolumuz, sektörümüzün çeşitliliği, Kovid-19'un derinliklerinden operasyonel toparlanmamız ve diğer birçok konu ile ilgili hayati meseleleri masaya yatırmak üzere bir araya geliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin havacılık pazarı Kovid-19 sonrası toparlanırken, Türkiye'ye ve ülkeden yapılan seyahatlerin 2022 yılında yaklaşık yüzde 60 arttığı ve şu anda dünyanın en büyük 7. uluslararası yolcu pazarı konumunda olduğu açıklamada yer aldı.

En son 2008'de IATA'nın yıllık genel toplantısına ev sahipliği yapan İstanbul, bu yıl ikinci kez aynı toplantıya ev sahipliği yapacak.