Üye Girişi
Haberler

IATA: Hava Yolu Sektöründe Rekor Satış ve Yolcu Sayısı Öngörülüyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründe gelecek yıl için rekor satış ve yolcu sayısı öngörüldüğünü bildirdi. Küresel hava yolu sektörünün gelirlerinin yüzde 7,6 artarak 964 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründe gelecek yıl için rekor satış ve yolcu sayısı öngörüldüğünü bildirdi.

IATA'dan yapılan açıklamada, küresel hava yolu sektörünün gelirlerinin gelecek yıl bu yıla göre yüzde 7,6 artarak 964 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Hava yolu sektörünün net karının bu yıl 23,3 milyar dolara ulaşmasının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu karın gelecek yıl 25,7 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi. Sektörün net kar marjının ise bu yıl yüzde 2,6 ve 2024'te 2,7 olması bekleniyor.

Açıklamada, küresel düzeyde net karlılığın her iki yılda da sermaye maliyetinin çok altında olmasının tahmin edildiği aktarılarak, finansal performansta çok önemli bölgesel farklılıkların devam edeceği vurgulandı.

IATA, uluslararası seyahatin halen Kovid-19 öncesi seviyelerin yüzde 40 altında olduğu Çin'in havacılık sektörünün 2024'te yeniden kara geçeceğini ve İsrail-Hamas çatışmasının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da dahil olmak üzere küresel istikrarsızlığın sektörü olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

Öte yandan jet yakıtı faturalarının tüm hava yolu sektörü işletme maliyetlerinin yüzde 31'ini oluşturması bekleniyor.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Son yıllardaki büyük kayıplar göz önüne alındığında, gelecek yıl beklenen 25,7 milyar dolarlık net kar, hava yolu sektörünün dayanıklılığının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

"Hava yolu sektörünün karlarının uygun bir perspektife oturtulması" gerektiğini vurgulayan Walsh, "Etkileyici bir toparlanmayla birlikte yüzde 2,7'lik net kar marjı yatırımcıların hemen hemen her sektör için kabul edebileceğinin çok altında." dedi.

Walsh, "Ortalama olarak hava yolu şirketleri taşınan her yolcu için sadece 5,45 dolar elde edecek. Bu, Londra Starbucks'tan basit bir orta boy latte (grande latte) kahve satın almak için yeterli. Ancak GSYH'nın yüzde 3,5'inin bağlı olduğu ve 3,05 milyon insanın doğrudan geçimini sağladığı kritik bir küresel sektör için şoklara dayanıklı bir gelecek inşa etmek için yeterli değil. " değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Ulaşım Havacılık Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title