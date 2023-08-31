IAOM Konferansı'nda Tahıl Sektörü ve İklim Krizi Konuşuldu

IAOM Konferansı'nda, tahıl sektöründen yerli ve yabancı birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla tahıl koridoru, dünyada tahıla ve tahıl ticaretine dair öngörüler, beklentiler ve iklim krizi konuşuldu.

ULUSLARARASI Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından ikinci kez organize edilen IAOM Konferansı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Tahıl sektöründen yerli ve yabancı birçok kurum ve kuruluşunun katıldığı konferansta; tahıl koridoru, dünyada tahıla ve tahıl ticaretine dair öngörü, beklentiler ve iklim krizi konuşuldu. Dünyada buğday stoklarının kullanım durumuna dikkat çeken IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, "Tek dikkat çekmek istediğim konu, dünyanın buğday stok kullanım oranının 2016- 2017 sezonundan bu yana yüzde 34 ile en düşük seviyede olması. Dünyanın 265 milyon tonluk buğday stokunun yarısından fazlası, 135 milyon tonla Çin'in elinde. Eğer bu miktarı da hesaplamadan çıkarırsak stok kullanım oranı ilk kez yüzde 17'ye düşüyor. Çin hariç dünya, 2024 Haziran'ına geldiğinde yeni sezona başlarken, elimizde 2 aylık tüketebileceğimiz buğdayımız olacak. " dedi.

ABD'de kurulan ve 4 kıtada direktörlüğü bulunan Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından Türkiye'de ikinci kez organize edilen "IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi" Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Konferansa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, IAOM Dönem Başkanı Steve Matson, IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Haluk Tezcan ve tarım sektöründen çok sayıda şirket temsilcisi katıldı. Konuşma ve sunumlarla başlayan konferansta 'Tahıl Koridoru', 'İklim Krizi\