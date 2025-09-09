IAEA Temsilcileri, Dünyanın Tek Yüzer Nükleer Güç Santralini Ziyaret Etti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) temsilcileri, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen ve Çukotka Özerk Bölgesi'nin Pevek şehrinde bulunan dünyanın tek yüzer nükleer güç santralini ziyaret etti.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, delegasyona IAEA Nükleer Enerji Bölümü Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mikhail Chudakov başkanlık etti. Heyet gezi kapsamında santralin yanı sıra kıyı alanını ve iskeleyi de gezdi.

Delegasyon ayrıca Chaun-Bilibino enerji bölgesinde yüzer nükleer santralin konuşlandırılması ve işletilmesi ile Rosatom'a bağlı Rosenergoatom'un küçük ölçekli enerji üretiminin gelecekteki gelişimine yönelik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen St. Petersburg'daki yüzer nükleer santral biriminin başkanı ve direktör yardımcısı Dmitriy Alekseyenko, küçük ölçekli nükleer güç santrallerinin işletilmesi konusundaki deneyimleriyle ilgili sundukları eşsiz bilgilerin başka hiçbir kuruluşta bulunmadığını belirterek, "İleride bu tesisimize olan ilginin daha da artacağını düşünüyorum ve bu tür toplantılar çerçevesinde iş birliğini geliştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Chudakov da küçük ölçekli nükleer santraller içinde dünyada ilk ve tek olan yüzer nükleer santralin lider konumda olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, birçok ülkede benzer projelerin hayata geçirilmesine yönelik ilgiyi artırıyor. Çukotka'daki yüzer nükleer güç santrali yalnızca elektrik üretimi açısından değil, aynı zamanda Rusya'nın en kuzeydeki şehri Pevek'in ısınma ihtiyacını karşılama açısından da işlerliğini ve verimliliğini kanıtladı. Kuşkusuz, gelecek küçük reaktörlere ait ve bu alanda Rusya bugün dünyayı geride bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.