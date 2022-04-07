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Hyundai Palisade New York Otomobil Fuarı'na hazırlanıyor

AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
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Hyundai Palisade New York Otomobil Fuarı'na hazırlanıyor

Hyundai Palisade, 13 Nisan'da Amerika New York'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.

Hyundai Palisade, 13 Nisan'da Amerika New York'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, başta Amerika olmak üzere satışa sunduğu SUV modeli Palisade'i baştan sona yeniledi.

Hyundai, ürün gamındaki en büyük SUV model olan Palisade'in çizimlerini paylaştı. Bir önceki nesline göre daha büyük, daha geniş ve daha modern olan otomobil, tasarımında ve teknolojisinde önemli ölçüde geliştirilmelere yer veriyor.

Yeni Palisade'in tasarımı, net bir farklılık ortaya koyarken, geniş ve basamaklı bir ızgara formu ile gelen otomobil, daha üstün bir görünüm sunmak için markanın karakteristik özelliği haline gelen parametrik dizayn öğelerini kullanıyor.

Hyundai Palisade, sportif tamponlara, keskin kenarlı hatlara ve görsellikte çekicilik yaratan dikey konumlandırılmış LED kompozit aydınlatmalara sahip bulunuyor.

Yeni ve çok kollu alaşım jantlar ise sağlam ve üstün bir görünüm için otomobilin tasarımını destekliyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri, Otomobil, New York, Hyundai, Ekonomi, Haberler

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