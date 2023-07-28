Hyundai'nin ikinci çeyrek geliri yüzde 17,4 arttı

Hyundai'nin ikinci çeyrek geliri bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artış gösterdi. Şirketin işletme karı ise yüzde 42,2 artarak 3,3 milyar dolara ulaştı. Hyundai'nin dönem faaliyet kar marjı ise yüzde 10'a çıkarak 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Satış adetlerinde de yükseliş yaşayan Hyundai, dünya çapında 1 milyon 59 bin 713 adet sattı. Hyundai, SUV ve lüks modellerle karlılığı güvence altına almak ve yıllık hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hyundai'nin ikinci çeyrek geliri, bir önceki yıla göre yüzde 17,4 arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai'nin işletme karı yüzde 42,2 artışla 3,3 milyar dolara ulaştı.

Hyundai'nin dönem faaliyet kar marjı ise yüzde 10'a çıkarak 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Net karı da yüzde 8,5 artışla 2,6 milyar dolar oldu.

Gelirleri gibi satış adetlerinde de yükselişini sürdüren Hyundai, bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artışla dünya çapında 1 milyon 59 bin 713 adet sattı.

Kore dışındaki pazarlardaki satışlar yüzde 7,6 artışla 854 bin 210 adede, Kore'deki satışlar ise yüzde 12,7 artışla 205 bin 503 adede yükseldi.

Özellikle SUV ve Genesis modelleriyle birlikte grafiklerini artıran Hyundai, bir önceki yıla göre yüzde 47'lik yükselişle yaklaşık 78 bin adet EV araç sattı.

Hyundai, artan enflasyon ve ham madde maliyetlerine ek olarak, faiz oranlarındaki dalgalanmalara rağmen daha fazla SUV ve lüks modellerle karlılığı güvence altına almak ve yıllık hedeflerine ulaşmak istiyor.

Hyundai, Dünyada Yılın Otomobili-WCOTY ödüllü IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın satışlarını artırarak özellikle EV segmentlerindeki liderliğe gözüne dikmiş durumda. Ayrıca şirket, yılın son çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak Hyundai Kona Elektrik de dahil olmak üzere daha fazla modeli piyasaya sürerek konumunu güçlendirmeye devam edecek.

Genesis GV60, GV70, G80 EV ve GV70 EV de dünya genelindeki pazarlarda markanın artan satış grafiğine yardımcı olacak.

Hyundai ayrıca, global EV liderliğini daha da sağlamlaştırmak için ilk yüksek performanslı EV modeli olan IONIQ 5 N'i geçen günlerde tanıtmıştı.

Dünya prömiyeri gelecek ay yapılacak olan beşinci nesil SANTA FE de SUV satışlarında doping oluşturacak.