Hyundai Karlılığını Artırıyor

Hyundai, tüm pazarlarda yaşanan faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve küresel enflasyona rağmen karlılığını artırmayı başardı. İkinci çeyrek geliri yüzde 17,4 artış gösterdi ve işletme karı rekor bir rakam olan 4,24 trilyon KRW'ye ulaştı. Hyundai'nin dönem faaliyet kar marjı ise yüzde 10'a çıkarak en yüksek seviyeye ulaştı. Satış adetleri de yüzde 8,5 artış gösterdi.

Hyundai, tüm pazarlarda yaşanan faiz oranlarındaki dalgalanmalar ve küresel enflasyona rağmen karlılığını artırmayı başardı.

Hyundai Motor Company, elektrikli (EV), SUV ve lüks modelleriyle beraber 2023'ün ikinci çeyreğinde üstün bir performans gösterdi.

Hyundai'nin ikinci çeyrek geliri, bir önceki yıla göre yüzde 17,4 arttı. İşletme karı ise yüzde 42,2 artışla rekor bir rakam olan 4,24 trilyon KRW'ye (3.3 milyar dolar) ulaştı.

Hyundai'nin dönem faaliyet kar marjı ise yüzde 10'a çıkarak 2013'ün ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Net karı da yüzde 8,5 artışla 3,35 trilyon KRW (2.6 milyar dolar) oldu. Hyundai, gelirleri gibi satış adetlerinde de yükselişini sürdürdü. Bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artışla dünya çapında 1 milyon 59 bin 713 adet sattı. Kore dışındaki pazarlardaki satışlar ise yüzde 7,6 artışla 854 bin 210 adede, Kore'deki satışlar ise yüzde 12,7 artışla 205.503 adede yükseldi. Özellikle SUV ve Genesis modelleriyle birlikte grafiklerini artıran Hyundai, bir önceki yıla göre yüzde 47'lik yükselişle yaklaşık 78 bin adet EV araç sattı.

Hyundai, artan enflasyon ve hammadde maliyetlerine ek olarak faiz oranlarındaki dalgalanmalara rağmen, daha fazla SUV ve lüks modellerle karlılığı güvence altına almak ve yıllık hedeflerine ulaşmak istiyor. Şirket, "Dünyada Yılın Otomobili- WCOTY" ödüllü IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın satışlarını artırarak özellikle EV segmentlerindeki liderliğe gözünü dikmiş durumda. Ayrıca, yılın son çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak Hyundai Kona Elektrik de dahil olmak üzere daha fazla modeli piyasaya sürerek konumunu güçlendirmeye devam edecek. Genesis GV60, GV70, G80 EV ve GV70 EV de dünya genelindeki pazarlarda markanın artan satış grafiğine yardımcı olacak. Hyundai ayrıca, global EV liderliğini daha da sağlamlaştırmak için ilk yüksek performanslı EV modeli olan IONIQ 5 N'i geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Dünya prömiyeri önümüzdeki ay yapılacak olan beşinci nesil Santa Fe'nin SUV satışlarında doping etkisi yaratması bekleniyor.