Hyundai IONIQ 9, Euro NCAP'ten 5 Yıldız Aldı

Hyundai'nin yeni elektrikli SUV modeli IONIQ 9, çarpışma testlerinde Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı (Euro NCA) tarafından en yüksek seviye olan 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmesine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai, güvenlik standartlarında uzun süredir devam eden iddiasını Euro NCAP çarpışma testleriyle bir kez daha vurguladı.

Markanın yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunacağı elektrikli SUV modeli Hyundai IONIQ 9, testlerden 5 yıldız aldı.

Alınan son ödül, daha önce 5 yıldız alan IONIQ 5 ve IONIQ 6'nın ardından IONIQ alt markasının güvenlik konusundaki istikrarlı ilerleyişini pekiştirdi.???????

Avrupa'nın önde gelen bağımsız araç güvenliği otoritesi olarak araçları dört kategoride test eden Euro NCAP'ten en yüksek dereceyi elde etmek, Hyundai'nin çarpışma korumasındaki güçlü performansını ve kapsamlı sürücü destek ve önleyici güvenlik teknolojilerinin başarısını gösteriyor.

IONIQ 9, dört kategorinin tamamında etkileyici dereceler elde ederken, özellikle çocuk yolcu korumasında yüzde 87'lik puanıyla öne çıktı. Çocuk güvenliğindeki bu yüksek standart, 5 yıldızlı sonucun elde edilmesinde önemli bir rol oynadı.

Yeni elektrikli model, diğer kategorilerde de ortalamanın üzerinde sonuçlar elde etti. Yetişkin yolcu korumasında yüzde 84, güvenlik destek sistemlerinin bulunabilirliği ve performansında yüzde 83 ve savunmasız yol kullanıcılarının korunmasında da yüzde 77'lik sonuç aldı.

Yüksek teknolojilere, üst düzey konfora ve verimli elektrikli sürüş deneyimine sahip Hyundai IONIQ 9, Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Martinet, güvenliğin kendileri için sürekli olarak en iyiyi hedefledikleri bir taahhüt olduğunu vurgulayarak, "IONIQ 9'un beş yıldızlı olarak derecelendirmesi, müşterilerimize tüm modellerde ve segmentlerde üst düzey korumayı standart olarak sunma sözümüzün bir başka kanıtı." ifadesini kullandı.

Hyundai SmartSense

IONIQ 9, Hyundai'nin gelişmiş sürücü destek ve güvenlik teknolojilerinden oluşan Hyundai SmartSense donatılmasıyla öne çıkıyor. Bu sistemler yalnızca premium araçlar için değil, tüm Hyundai modellerinde standart olarak sunulurken, bu da markanın "maksimum güvenlik herkes için erişilebilir olmalı" felsefesini yansıtıyor.

Öne çıkan özellikler arasında Ön Çarpışma Önleme Asistanı 2 (FCA 2), Otoyol Sürüş Asistanı 2 (HDA 2), Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) ve Güvenli Çıkış Asistanı (SEA) bulunuyor. Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA), tüm koltuk sıralarında emniyet kemeri ön gergileri, yayalar için aktif kaput sistemi ve Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) da modelin yüksek güvenlik standartlarına katkıda bulunuyor. Bu teknolojiler bir araya gelerek hem yolcular hem de diğer yol kullanıcıları için kaza riskini önemli ölçüde azaltıyor.