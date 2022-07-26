Hyundai 2022'nin ilk yarısında Avrupa'da satışlarını artırdı

Hyundai, Avrupa genelindeki satış grafiğini artırarak yüzde 4,7 pazar payı elde etti.

Şirket açıklamasında yer verilen Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) son verilerine göre, Hyundai sektördeki talep azalmasına rağmen 2022'nin ilk yarısında Avrupa'da güçlü satış rakamlarına ulaştı. Hyundai'nin 6 aylık süre zarfında pazar payı geçen yıla göre yüzde 1 puan artarak yüzde 4,7'ye ulaştı. Bu artışla beraber Hyundai toplam olarak 262 binden fazla araç satışı gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8'lik bir artış kaydeden Hyundai, sektördeki en geniş sıfır emisyonlu ürün gamına sahip markalardan biri. Elektrifikasyonda liderliğe gözünü diken Hyundai'nin elektrikli modellerdeki satış yüzdesi ise 18. KONA Elektrik modeliyle son 3 yıldır bir hamle gerçekleştiren Hyundai, eylül ayında Türkiye'de de satışa sunacağı IONIQ 5 modeliyle de iddiasını pekiştiriyor. Güney Koreli marka önümüzdeki yılın başında satışa sunacağı IONIQ 6 modeliyle de elektrifikasyondaki başarısını zirveye taşıyacak.

Sadece Avrupa'da değil tüm dünyadaki etkinliğini devam ettirmek isteyen Hyundai, özellikle elektrikli mobilite alanındaki yatırımlarına ara vermeyecek. Hyundai'nin yüksek performanslı N alt markası da gelecek odaklı hareket ederek sıfır emisyon teknolojilerinin sürekli gelişimi için çalışmalarına devam edecek. RN22e ve N Vision 74 ile bu alandaki çalışmalarından ipuçları veren marka, performans vaat eden çevre dostu modelleriyle gündeme gelmeye devam edecek.

Hyundai, Türkiye'de 23 bin 805 adet araç satışı gerçekleştirdi

Hyundai, Avrupa'daki yüzde 4,7 pazar payına ek olarak, 2022'nin ilk altı ayında İngiltere, İspanya ve Fransa'da da rekorlar kırdı. İngiltere'de satılan tüm otomobillerin yüzde 5,1'ini Hyundai modelleri oluştururken, geçen yıla göre yüzde 1,7'lik bir gelişme kaydetti.

Ayrıca İspanya'da da satışlarını 2021'e göre 1,8 puan artarak yüzde 7,4'lük bir pazar payına ulaştı. Geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 18,8 daha yüksek bir satış gerçekleştiren Hyundai, yılın 6 ayında İspanya'da toplam 30 bin 222 adet satış gerçekleştirdi. Fransa da Hyundai için önemli bir pazar anlamına geliyor. Markanın pazar payı geçen yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 3,1'e yükseldi.

Hyundai'nin Avrupa'daki en güçlü pazarlarından biri olan Türkiye'deki ilk 6 aylık sonuçlar da belli oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 49,7 artıran Hyundai, Türkiye'de de toplam 23 bin 805 adet araç satışı gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 4,9 olan Hyundai'nin Türkiye'deki binek pazar payı, 2022 yılında yüzde 8 olarak belirlendi.