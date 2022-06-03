Hüseyin Kutsi Tuncay Anadolu OSB Başkanlığına yeniden seçildi - Haberler

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Hüseyin Kutsi Tuncay Anadolu OSB Başkanlığına yeniden seçildi

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
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Hüseyin Kutsi Tuncay Anadolu OSB Başkanlığına yeniden seçildi

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, yeniden başkanlığa seçildi.

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu Osb ) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, yeniden başkanlığa seçildi.

Anadolu OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Başkanlık seçimlerinde Tuncay ve yönetim kurulu güven tazeledi.

Tuncay, konuşmasında, bölgenin yapılaşma, üretim ve istihdam durumuna bakıldığında Mayıs 2022 itibariyle yapı ruhsatı alan 157 katılımcıdan 117'sinin yapı kullanma izni aldığını, bunların 87'sinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alarak üretime geçtiğini bildirdi.

Bölgenin çalışan sayısının son 1 yılda yüzde 20 artarak 5 bine yükseldiğini vurgulayan Tuncay, "Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelen, ana alanında bölgemizde tahsis edilmemiş parsel kalmamıştır. 20 yıl önce bir hayalle yola çıkmıştık ve bugün bu bölgeden 5 kıtada yüzlerce ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Kutsi OSB Ekonomi Haberler

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