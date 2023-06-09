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Hurdaya alınan 5 midibüs yeniden onarılarak hizmete alındı

Hurdaya alınan 5 midibüs yeniden onarılarak hizmete alındı

Ekonomi Haberleri

Van Büyükşehir Belediyesi, hurdaya alınan 5 adet midibüsün bakım ve onarımını yaparak tekrardan hizmete aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, hurdaya alınan 5 adet midibüsün bakım ve onarımını yaparak tekrardan hizmete aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, kaynakların doğru kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Tasarruf sağlamak amacıyla Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı, belediyeye ait araçların bakım ve onarımlarını yapmaya devam ediyor. Bakım-onarım ekipleri, belediye bünyesinde bulunan ancak işlevini yitirerek hurda durumuna gelmiş 5 adet midibüsü hurdadan alarak yeniden hizmete kazandırdı.

Onarımı yapılan araçların Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde spor yapan çocukların şehir içi servis hizmetinde kullanılacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Ekonomi Haberler

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