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Hunutlu Santrali'nin fotovoltaik projesinin ilk fazı tamamlandı

Hunutlu Santrali'nin fotovoltaik projesinin ilk fazı tamamlandı

Ekonomi Haberleri

Türkiye'deki Hunutlu Santrali'nin Faz I 21MW Fotovoltaik Enerji Üretim Projesi, 25 Mayıs'ta tam kapasite şebeke bağlantısını gerçekleştirdi. Santralin fotovoltaik projesinin iki fazda inşa edileceği belirtilirken, birinci faz fotovoltaik projesinin inşaat kapasitesi 21 MW olduğu vurgulandı.

Hunutlu Santrali'nin Faz I 21MW Fotovoltaik Enerji Üretim Projesi, 25 Mayıs'ta tam kapasite şebeke bağlantısını gerçekleştirdi.

Türkiye'deki Hunutlu Santrali'nin Faz I 21MW Fotovoltaik Enerji Üretim Projesi, 25 Mayıs'ta tam kapasite şebeke bağlantısını gerçekleştirdi. Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin önde gelen kurulu güce sahip hibrit elektrik santrali projesinin ilk fazı başarıyla tamamlandı. Santralin fotovoltaik projesinin iki fazda inşa edileceği belirtilirken, birinci faz fotovoltaik projesinin inşaat kapasitesi 21 MW olduğu vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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