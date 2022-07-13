İstanbul Expo Center'a katılan Huntkey, ev aletleri ve cep telefonu aksesuarlarını sergiledi.

Çin merkezli, güç kaynağı ve tüketici elektroniği şirketi Huntkey, İstanbul Expo Center'a katıldı. Şirket, fuarda hava temizleyicileri, cep telefonu şarj cihazları ve dizüstü bilgisayar adaptörleri de dahil olmak üzere ev aletleri ve cep telefonu aksesuarlarını sergiledi. Verilen bilgiye göre şirket, 300'den fazla birinci sınıf yazılım ve enstrümanla donatılmış 2 bin metrekarelik laboratuvar ve endüstriyel tasarım platformu ve 400'den fazla Ar-Ge mühendisiyle bağımsız yenilik konusunda kararlığını sürdürüyor. Şirket, 100'den fazla ülke ve bölgeye ürün ve ihracat sağlamak için dünya genelinde ana akım cep telefonu ve dizüstü bilgisayar üreticileriyle iş birliği yaptı. Şirket gelecekte de üstün güvenlikli, yüksek güvenirlik ve kullanıcı katma değerli deneyimler sunan yüksek kaliteli ürünler tasarlamaya devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi