Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'nde Bayram Telaşı

Hünerli ellerin en tatlı telaşı

Amasyalı hünerli hanımlar iş başında

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde kurulan Hünerli Eller Kadın Kooperatifi'nde görev yapan kadınlar, Kurban Bayramı öncesinde tatlı bir telaş içerisindeler. Kadınlar, sipariş aldıkları tatlıları el birliğiyle yaparak müşterilerine yetiştiriyor.

7 ev hanımının bir araya gelip kurduğu kooperatifte şuan 15 ev hanımı görev alıyor. Aile ekonomisine katkı sağlayan hanımlar, yetiştirdikleri ürünleri, el emeklerini kooperatifte satıyor. Kurban Bayramı öncesinde yoğun sipariş alan hanımlar, el birliği içinde siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Tepsi tepsi baklavaların yanı sıra, su böreği ve mantı yapan hanımlar, "Hünerli hanımlar iş başında" diyerek çalışmalarını aksatmadan devam ediyorlar.

46 yaşındaki 3 çocuk annesi ve kooperatifin başkan yardımcısı Özlem Genç, "Kooperatifimizde yöremize özgü yetişen meyvelerimizden pekmez, marmelat üretiyoruz. Meyve çeşitlerimizden reçellerimiz mevcut. Makarna, erişte, çorbalık hamur çeşitlerimiz, salça sirke çeşitlerimiz mevcut. Bayramda ilçemize ve çevre halkımıza, tatlı üretimi yaparak hizmet vermeye gayret ediyoruz. En doğalını, en lezzetlisini yapmaya gayret ediyoruz. Hünerli eller, hünerli hanımlar Amasya'mızda iş başında. Bu bayramda da çalışıyoruz, Ramazan Bayramı'nda çalıştığımız gibi. Yine yoğun bir şekilde siparişlerimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

7 arkadaşla kurdukları kooperatife 15 arkadaşıyla devam ettiklerin söyleyen Genç, "Aktif olarak çalışıyoruz. Hanımların elini attığı hiçbir iş başarısız olmuyor. Devletimizin desteğine de sonsuz teşekkür ediyoruz. Onların eli her zaman omzumuzda. Onlarında desteğiyle, ellerimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Bayram için tatlı siparişi veren 67 yaşındaki emekli öğretmen Fevziye Öztürk ise "Çok memnun kaldım. Bir sürü de alışverişimi yaptım. Bayrama da yorulmadan girmiş oluyorum. Hünerli eller dedikleri kadar var, on parmağında on hüner var" şeklinde konuştu.