Humanis, dünyanın en büyük ilaç fuarı CPHI Barselona'da yoğun ilgi gördü

TÜRKİYE'nin hızlı büyüme kaydeden ilaç firmalarından biri olan Humanis, dünyanın en büyük ilaç fuarı 2023 CPHI Barselona'da yoğun ilgi gördü. Humanis Ceo'su Yunus Sancak, "Dünya pazarındaki payımız artarken, hızla büyüyen ve gelişen bir şirket olarak bu konuda ülkemize katkı sağladığımız için gururluyuz. Fuar, bu gücümüzü uluslararası arenada da anlatmak, dünyanın dört bir yanından gelen tedarikçilerle, ürün geliştiricilerle, firmalarla buluşmak ve iş birliklerine yönelik görüşmelerimizi canlandırmak açısından çok önemli. Fuarın ilk gününden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştığımız için mutluyuz" dedi.

İlaç profesyonellerini bir araya getiren ve dünyanın en büyük fuarlarından biri olan CPHI (International Exhibition and Conference on Pharmaceutical Ingredients Worldwide), bu yıl Barselona'da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2 bine yakın firmanın katıldığı fuarda, üretimden pazarlamaya kadar ilaç sektörünün birçok alanından profesyoneller ve liderler bir araya geldi. 10 yıldır güvenilir sağlık çözümleri üreten Humanis, CPHI'da yoğun ilgi gördü. Türkiye'den Çin'e ilaç ihracatı yapan ilk firma olan, Kanada, Rusya ve Almanya'dan sahip olduğu GMP sertifikaları ile Avrupa'nın birçok ülkesine ilaç üretimi yapan Humanis, fuarın dikkat çeken firmalarından biri olmayı başardı.

SANCAK: ÜLKEMİZE KATKI SAĞLADIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ

Fuarla ilgili olarak konuşan CEO Yunus Sancak, şunları söyledi:

"CPHI tüm dünyadan sektörün etkin kuruluşlarını, üyelerini ve liderlerini bir araya getiriyor. Dünya pazarındaki payımız artıyor. Hızla büyüyen ve gelişen bir şirket olarak bu konuda ülkemize katkı sağladığımız için gururluyuz. Fuar, gücümüzü uluslararası arenada da anlatmak, dünyanın dört bir yanından gelen tedarikçilerle, ürün geliştiricilerle, firmalarla buluşmak, potansiyelimizi yüz yüze aktarmak ve iş birliklerine yönelik görüşmelerimizi canlandırmak açısından çok önemli. İlk kez Humanis adıyla katıldığımız fuarda, üç gün boyunca yoğun bir ilgiyle karşılaştık."

'ETKİNLİĞİMİZİ ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARDA KANITLADIK'

Türkiye'de de sektörün gelişimine dair çok önemli adımlar atıldığını vurgulayan Sancak, "Sektörümüz yerli ilaç üretimine verilen önemin artması ile birlikte giderek daha çok ilerleme kaydediyor ve daha yüksek oranda yatırım alıyor. Uluslararası standartlarda üretim yapan tesislerimiz ve deneyimli iş gücümüz ile ihracat ağımızı da her geçen yıl güçlendiriyoruz. Humanis olarak biz de, büyük ölçekli yatırımlarımızla, deneyimli kadromuzla, yenilikçi ve cesur atılımlarımızla ülkemize ve sektörümüze önemli katkılar sağlamak için çalışıyoruz. Dolayısıyla sektörün geleceğine yön verebilen, etkinliğini ulusal ve uluslararası pazarda kanıtlamış bir firma olarak, önemli sorumluluklara sahibiz" şeklinde konuştu.

'HUMANIS, 2030 YILINA KADAR ÜRÜN PORTFÖYÜNÜ GENİŞLETECEK'

2030' da yıllık 70 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini belirten Yunus Sancak, firmanın gelecek vizyonuna dair şunları söyledi:

"2023 yılında Türkiye'den Çin'e ilaç ihraç eden ilk firma olduk. Yakın zamanda ise önce Körfez Ülkeleri ardından ise ABD'ye ilaç ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2030 yılına kadar da nadir hastalıklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, diyabet, kardiyoloji ve onkoloji alanlarında üretim yapmak üzere çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı başlattık. İnsanın olduğu her yere sağlık götürmek için çabalarımız sürüyor. 70'den fazla bilim insanı ile Ar-Ge merkezimizde 100'den fazla molekül geliştirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik edilen en büyük 5 ilaç Ar-Ge merkezinden biri olduk. Sağlıkta birçok şirkete oranla inovatif ve çevik yaklaşımlarımızla üretimde önemli farklar yaratmayı başardık. Bugün, insan odaklı iş modellerimizle bin 200'den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Dürüst, adil, şeffaf ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Bizi biz yapan bu ilkeler de insana odaklı kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor."