Hükümet, kamu işçisine verdiği zam teklifinden geri adım attı

Yaklaşık 8 aydır devam eden ve yasal süreler nedeniyle giderek sıkışan kamu işçilerine yönelik Çerçeve Protokol görüşmelerinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Daha önce kamuoyuyla paylaşılan ve 2025'in ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 16,67'ye dayandırılan teklif rafa kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, hükümet 2025'in ikinci yarısı için yüzde 11 oranında zam ve buna ek olarak gerçekleşecek enflasyon farkını teklif etti. Oysa önceki teklif, 2025'in ilk yarısındaki yüzde 24'lük ücret artışının üzerine, aynı dönemin enflasyonu kadar telafi zammı öngörüyordu. Bu durum, işçiler için bir nebze de olsa kayıpların telafisi anlamına geliyordu.

Ancak yeni teklif, işçilerin reel kayıplarını büyütecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü hükümet bu kez gerçekleşmiş enflasyonu değil, beklenen enflasyonu baz alarak oran belirledi. Bu durum, işçi tarafında rahatsızlığa neden oldu.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in, teklif değişikliğinin ardından yeni bir tutum belirleyeceği öğrenildi. Ayrıca hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı nezdinde yeni temas arayışlarının da sürdüğü aktarıldı. Kısa süre içinde işçi tarafının tepkisini daha yüksek sesle dile getirmesi bekleniyor.

ANLAŞMAZLIK "GERÇEKLEŞEN ENFLASYON YORUM FARKINDAN" KAYNAKLANIYOR

Ekonomim'in haberine göre, kamu tarafı, yaşanan anlaşmazlığın "gerçekleşen enflasyon yorum farkından" kaynaklandığını savunuyor. Kamu işverenleri, yüzde 16,67'lik oranın 2025'in ilk yarısına ait gerçekleşen enflasyon olduğuna dikkat çekerken; kendi tekliflerinin ise 2025'in ikinci yarısında oluşacak enflasyona göre düzenlendiğini belirtiyor.

Görüşmelerin tamamlanması için ise tarafların yeni bir toplantı hazırlığında olduğu ifade ediliyor.