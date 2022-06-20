Hububatçılar Habur'a çıkarma

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve beraberindeki heyet Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında Habur Sınır Kapısında gerçekleştirilen toplantıya katılarak gümrüklerden geçişler sırasında ihracatçıların karşılaştığı sorunları dile getirerek çözüm önerilerinde bulundu.

Son dönemlerde karşılıklı geçişlerde sorun yaşanan Habur Gümrük kapısında yaşanan sıkıntıların gündeme getirildiği toplantı Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirildi. Şırnak Valisi Osman Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Silopi Kaymakamı Kazım Can Kuruca, Habur Bölge Müdürü Alp Giray, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Başkan Yardımcısı Mesut Acar, yönetim kurulu üyesi Kadir Ercan, Tim delegesi Nimet Tarandir'ın yanı sıra il müdürleri ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluş başkanları ve temsilcileri katıldı.

"Habur Türkiye'nin ihracattaki şah damarıdır"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu Habur Gümrük Kapısının Türkiye'yi sadece Ortadoğu'ya değil bütün Ön Asya ve Uzakdoğu'ya bağladığını, Türkiye'nin Irak'a gerçekleştirdiği ihracatın büyük oranda bu kapıdan sağlandığını ifade ederek "Türkiye ekonomisinin adeta şah damarı olan ihracatımız son zamanlarda Habur Sınır kapısında yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle aksamalara uğramakta, geçişlerde yaşanan gecikmelerden dolayı özellikle bazı gıda ürünleri bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Diğer taraftan günübirlik geçiş yapan ihracatçılarımızın da geçişlerde yaklaşık beş altı saat beklemesi önemli zaman kaybı olduğu gibi iş görüşmelerinde de aksamalara neden olmaktadır. Habur sorunlarının masaya yatırıldığı Şırnak Valimiz Sayın Osman Bilgin'in başkanlığında gerçekleştirilen ve sorunun bütün paydaşlarının katıldığı toplantı verimli geçti. Bizler de bir heyet halinde toplantıya katılarak geçişlerde yaşadığımız sorunları ve bunların ekonomiye olan olumsuz etkilerini dile getirdik" dedi.

"İhracatçılara hızlı geçiş imkanı sağlanmalı"

Çeşitli iş görüşmeleri için Irak'a gitmek isteyen ihracatçıların sınır kapısındaki yığılmadan ve gecikmelerden etkilenmemesi için öncelikli geçiş sağlanması gerektiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu "Son dönemlerde günübirlik geçişlerin arttığı Habur Sınır Kapısında özellikle yeşil pasaport sahibi ihracatçılarımızın geçişlerinin hızlandırılmasının sağlanması sürdürülebilir ihracat için büyük önem taşıyor. Bunun için yerelde ve ülke genelindeki mevcut gümrük kapılarımızda ihracatçılarımızın geçişinin hızlandırılmasını diliyoruz. Bu hususla ilgili çeşitli formüller geliştirilerek uygulamaya konulabilir. Şırnak Valimiz Sayın Osman Bilgin yerelde çözülmesi mümkün olan bu sorunların çok kısa bir süre içerisinde giderileceğini ifade ederek bizleri rahatlattı. Şırnak Valimiz Osman Bilgin'e şahsım ve bütün ihracatçılar adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Irak pazarı ülke ekonomisi için önemli"

Güneydoğu Anadolu Bölge ihracatçılarının ve Türkiye genelinden Irak'a gerçekleştirilen ihracat rakamlarını da değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu "Irak, bölgemizin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke olma özelliğini koruyor. 2021 verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi Irak'a 2 milyar 655 milyon 234 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bunun 919 milyon 555 bin dolarlık kısmı hububat bakliyat yalı tohumlar ve mamulleri sektöründen yapılmıştır. Türkiye genelinde Irak'a tüm sektörlerden ihracatımız ise 9 milyar 11 milyon 424 bin dolar iken bu rakamın 1 milyar 635 bin dolarlık kısmı sektörümüz ihracatından kaynaklanmaktadır. Bu rakamlar göz önüne alındığında Irak pazarlarının ülke ekonomimiz için ne kadar büyük öneme sahip olduğu daha iyi anlaşılmaktadır" diye konuştuç - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi