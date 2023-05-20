ULUSAL Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye geneli hububat raporunu DHA'ya açıkladı. Taşpınar, Son 63 yılın en kurak yılını yaşadık. Ancak hububatta herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Kuraklık, hububatın genelde yağış istemediği dönemlere denk geldi. Buna rağmen geçen yıl 20 milyon ton olan buğday rekoltemiz, nisan sonu verilerine göre 20 milyon 750 bin ton civarında tahminimiz var. Mayıs ayı yağışlarının devam etmesi halinde İç Anadolu Bölgesi ve geçit kuşağı dahil olmak üzere çok olumlu bir şekilde etkilenecektir. Böylelikle 21 milyon tonları bulabilir dedi.

Ulusal Hububat Konseyi, Ekim 2022 ve 30 Nisan 2023 arası Türkiye geneli hububat raporunu DHA'ya açıkladı. Rapora göre sonbahar mevsiminin yurt genelinde yağışsız geçmesine rağmen, ülke geneli hububat rekoltesinde artış bekleniyor. Raporu açıklayan konsey başkanı Özkan Taşpınar, 2022 güz mevsiminde oldukça yağışsız bir sezon yaşadık. Yine kış mevsiminde kış denilmeyecek kadar, son 63 yılın en kurak yılını yaşadık. Ancak hububatta herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak başlangıçta bir kısım çıkışlarda problem vardı. Daha sonra da herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Tabii ki hububatın genelde yağış istemediği dönemlere denk geldi. Dolayısıyla meteorolojik bir kuraklık oldu ülkemizde. Hatta bu hidrolojik kuraklık dediğimiz suların çekilmesine kadar, göllerin ve yeraltı sularının çekilmesine kadar önemli derecede bir su azalması yaşandı. Buna rağmen tarımsal bir kuraklık yaşanmadı. Dolayısıyla şu ana kadarki verilere göre geçen yıl ki yağışa oranla yüzde 9 civarında ülke genelinde düşme var. Bu 7 aylık periyotta uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman da yüzde 13 civarında bir düşme yaşandı. dedi.

'TÜRKİYE'NİN BUĞDAY REKOLTESİ 21 MİLYON TONU BULABİLİR'

Taşpınar, Türkiye genelinde beklenen rakamları şöyle açıkladı öBuna rağmen geçen yıl 20 milyon ton olan buğday rekoltemiz, nisan sonu verilerine göre 20 milyon 750 bin ton civarında bir rekolte tahminimiz var. Yine arpada geçen yıl 8,1 milyon tondu. 8,6 milyon ton civarında. Arpada da bir yükseliş gözlemleniyor. Yine yulaf. 215 bin ton, çavdar ve tritikalede 300'er bin ton civarında bir rekolte tahmini beklemekteyiz. Mayıs ayı yağışları eğer devam etmesi halinde İç Anadolu Bölgesi ve geçit kuşağı dahil olmak üzere çok olumlu bir şekilde etkilenecektir. Böylelikle 21 milyon tonları bulabilir. Bu da mayıs sonu verileriyle, haziran başında çıkaracağımız raporda belirlenecek. Yine haziran yağışları da Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki verimleri önemli derecede etkileyecektir.