Hububat hasadında bu yıl yüksek rekolte bekleniyor

KİLİS Suriye sınırındaki Kilis ve ilçelerinde obalarda hububat hasadı başladı. Yaklaşık 150 bin dekar alanda yetiştirilen hububatta yüksek rekolte bekleniyor

Kilis ve ilçelerinde ovalarda yetiştirilen mercimek, arpa, buğday hasadına başlanırken, sulanan arazilerde ise hasadın biraz daha geç başlayacak. Hububat hasadının başladığı bölgelere giren biçer döverler tam kapasitede çalışırken, şuana kadar üreticiler dönümde 250-500 kilogram arasında ürün alıyor. Yüksek rekolte beklendiğini belirten Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Arpa hasadıyla başlayan hububat hasadının devam ettiğini dile getirerek, " İlimizde yaklaşık olarak 150 bin dekar alanda arpa, buğday hububat ürünleri bulunmaktadır. Bu hasadın büyük bir bölümü Elbeyli ilçesinde 150 bin dekar alanda oluşmakta. Suriye'ye sıfır noktada olan bölgemizde yüksek verim yüzleri güldürüyor. Ama ürün fiyatının çok düşük olması üreticiyi düşündürüyor" diye konuştu.

Çiftçilere de ürünlerini satmakta acele etmemelerini gerektiğini belirterek çağrıda bulunan Özdemir, "Çiftçilerimiz ürünlerini satmadan önce devletimizin vereceği taban fiyatı beklemelidir. Taban fiyatlar belirlendikten sonra ürünlerini piyasaya sürmelidir" diye konuştu.