Huawei yenilikçi çözümleriyle şirketlerin dijital dönüşümüne hız kazandırıyor

10'dan fazla ülkeden 350'den fazla katılımcının ziyaret ettiği IT Forum CxO etkinliğinde, salgın sürecinde dijitalleşme, metaverse, siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, akıllı üretim, akıllı şehirler gibi konuların görüşüldüğü etkinlikte ürün tanıtımları yüksek katılımlı konferanslar ve yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi Gebze'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hussein Hai'nun konuşmacılar arasında yer aldığı IT Forum CxO etkinliğinde, Huawei'in en güncel bulut çözümleri ve AppCube platformu hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı.

Huawei Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen bir LOW CODE platformu olan AppCube daha az kod yazarak daha fazla yazılım üretmeye olanak sağlıyor. AppCube, başta KOBİ'ler olmak üzere şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinde verimlilik vaat ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hussein Hai, Huawei Türkiye olarak, 20. yılını kutladıkları Türkiye'deki yolculuklarının ilk gününden bu yana Türkiye bilişim altyapısının ve ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda başta Huawei Cloud, AppCube gibi dijital dönüşümü hızlandıran çözümlerle farklı alanlardan pek çok sektöre güç katıyoruz. AppCube açık ve esnek bir platform olma özelliği sahip. Ayrıca AppCube ile iyi bir ekosistem oluşturmak için üniversiteler ve startup'lar ile birlikte çalışmayı planlıyoruz. Platformun sağladığı kolaylıklar herkesin birer geliştirici olabilmesine imkan sağlıyor. AppCube, uygulama şablonları, kodsuz ve düşük kodlu özelleştirme yetenekleriyle birlikte uygulamalarınızı kolay ve hızlı bir şekilde geliştirebileceğiniz sadelikte bir platform." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında akademik kurumlarla olan iş birliklerine verdikleri önemi de aktaran Hai, "Son üç yılda, prestijli akademik dergilerde ve konferanslarda 50'den fazla akademik araştırma yayınladık. Üniversite-sanayi iş birliğini destekleyen programlar kapsamında da TÜBİTAK ile 13 önemli projeye imza attık. Akademi iş birlikleri bizim için her zaman çok önemli oldu. Halihazırda, Türkiye'de 20'den fazla üniversite ile iş birliği halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hai, Huawei'in Türkiye yatırımlarının 2002 yılından bu yana hızlanarak devam ettiğini anımsatarak, "Bazı sayısal metriklere baktığımızda Türkiye'deki ofisimizde 1.500'den fazla çalışanımız var. Bugüne kadar 309 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Türkiye'ye duyduğumuz güvenle, yatırım yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz." bilgilerini verdi.

Huawei Spark programı ile startup'lar için yeni fırsatlar

Huawei Spark programı, teknoloji startup'larının yeni pazarlara ve müşterilere ulaşmalarının yanı sıra, Huawei ile ortak projeler geliştirmesine de olanak sağlıyor.

Seçilen startup'lar çok sayıda bulut kaynağına erişirken App Store gibi Huawei kaynaklarını kullanabilme ve Huawei'in küresel satış desteği ile ticaret yapma fırsatı elde edecek. Startup'lar program kapsamında ayrıca kurumsal fikir önderlerinden, risk sermayesi firmalarından, kamu kurumlarından ve Huawei sponsorlarından düzenli olarak danışmanlık alabilecek.