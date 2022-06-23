Huawei, yeni nesil son teknoloji ürünlerini tanıttı

Huawei, yeni katlanabilir akıllı telefon Mate Xs 2, 16 inç dizüstü bilgisayarlar MateBook D16 ve 16s, ilk e-ink ekranlı tablet MatePad Paper, nova akıllı telefon ailesinin yeni üyeleri nova Y70 ve nova Y90 ile ses cihazları ailesine en son eklenen FreeBuds Pro 2 dahil olmak üzere çeşitli son teknoloji ürünlerini duyurdu.

Huawei, tüketici gereksinimlerini karşılamak için her zaman tüketici deneyimlerini yaptıklarının merkezine koyarak yapay zeka (AI) yaşam deneyimi sağlayabilecek bir ürün ekosistemi kurdu. Huawei stratesi 6 ana alana (akıllı telefon inovasyonu, akıllı telefon harici ürünler, HMS ekosistemi, B2B çözümler, araba çözümü ve akıllı ev çözümü) odaklanıyor.

Huawei'nin yeni tanıttığı cihazlar arasında MateBook D16 ve 16s, Mate Xs 2 nova Y70 ve Y90, MatePad Paper ve FreeBuds Pro 2 bulunuyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen Orta Doğu Avrupa, Kuzey Ülkeleri ve Kanada bölgesel tanıtım etkinliğinde Huawei, şirketin stratejisinin temel odak alanlarını sundu ve yeni katlanabilir akıllı telefon Mate Xs 2, 16 inç dizüstü bilgisayarlar MateBook D16 ve 16s, ilk e-ink ekranlı tablet MatePad Paper, nova akıllı telefon ailesinin yeni üyeleri nova Y70 ve nova Y90 ve ses cihazları ailesine en son eklenen FreeBuds Pro 2 dahil olmak üzere çeşitli son teknoloji ürünlerini tanıttı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Ülkeleri ve Kanada Başkanı Derek Yu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Huawei, sürekli yenilik ve dijital dünyayı her kişiye, aileye ve kuruluşa getirmeye kendini adamıştır. Bu nedenle çeşitli kategoriler için yüksek AR-GE ve pazarlama yatırımlarına devam ediyoruz. Tüketicilere devrim niteliğinde yenilik sağlamak ve endüstri gelişimine sürekli öncülük etmek istiyoruz." dedi.

Huawei Mate Xs 2

Huawei'nin dışa doğru katlanır tasarıma ve hafif, ince gövdeye sahip yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate Xs 2, Huawei tarihinde bir kilometre taşına işaret ediyor. Bu tanıtım itibarıyla şirket, iç ve dış ekranlı modeller ve flip telefonlar dahil artık en eksiksiz katlanabilir akıllı telefon portföyüne sahip. Açıldığında Mate Xs 2'nin ekranı bir ayna kadar düz ve pürüzsüz hale gelerek kullanıcılara hem eğlence hem de iş için daha sürükleyici bir katlanabilir deneyim sunuyor. Akıllı telefon ayrıca, Huawei XD Optics'i destekleyen 50 MP True-Chroma Kamera gibi diğer amiral gemisi özelliklerle donatıldığı için mobil fotoğrafçılığı yeni zirvelere taşıyor. Yeni cihaz, hareket halindeyken ultra hızlı şarj için 66W Huawei SuperCharge ile 4600mAh pile sahip olarak, katlanabilir akıllı telefonlardaki güvenilmez pille ilgili endişeleri de ortadan kaldırıyor.

Huawei nova Y70 ve nova Y90

Etkinlikte Huawei, orta fiyat segmentindeki yeni akıllı telefonları nova Y70 ve nova Y90'ı da tanıttı. nova Y70; güçlü 6000 mAh piliyle sunuluyor. nova Y90 ise 40W Huawei SuperCharge sayesinde 30 dakikada yüzde 53'e kadar şarj olacak. Her iki cihaz da 6,7 inç Huawei FullView ekrana ve ultra dar çerçevelere sahip. nova Y90 ve nova Y70 geniş ekranlar sayesinde rahat kullanım ve sürükleyici eğlence deneyimleri sağlıyor.

Huawei'nin imza niteliğindeki fotoğrafçılık yetenekleri, tasarımı ve geniş depolama alanıyla bir araya gelen cihazlar, rekabetçi fiyatlarla sunuluyor.

Huawei MateBook D16 ve 16s

Uzaktan çalışan ancak büyük monitörlü geleneksel ofis kurulumunu özleyenler için Huawei'nin dizüstü bilgisayar portföyüne yapılan en son eklemeler öne çıkıyor. Şirket, salgın sonrası iş yerinde daha fazla esneklik arzusuyla birleştiğinde tüketicilerin ekranlarında daha fazla çalışma alanı ihtiyacını fark etti ve 16 inç FullView ekrana sahip yeni bir ürün serisini piyasaya sürdü.

Huawei MateBook D16 ve 16s, çalışmak için geniş alan sunan ve aynı anda birçok görevi yönetmeyi kolaylaştıran 16 inçlik geniş ekrana sahip. MateBook Serisi, 40W'a kadar TDP değerine sahip 12. Nesil Intel Core H-Serisi işlemci, çift kanallı RAM ve çoklu görev ve karmaşık kullanım senaryolarını verimli bir şekilde işleyen yüksek hızlı SSD ile destekleniyor. Ayrıca, MateBook D16 ve 16s modelleriyle Huawei, cihaz iş birliğini daha da geliştirerek PC, akıllı telefon ve tablet arasında kolay dosya aktarımına izin vererek çoklu cihaz dosya yönetimi ve AI arama ile cihazlar arası deneyimi daha da akıcı hale getiriyor. Dahası, Huawei MateBook D16 ve 16s'in geleneksel 15,6 inç dizüstü bilgisayarlara benzer ağırlığı sayesinde yüksek taşınabilirlik sunarak kullanıcıların hareket halindeyken de üretken olmalarını sağlıyor. Yeni eklenen nümerik klavye ve 1080p kamera ile kullanıcılar, sanki bir masaüstü bilgisayarda çalışmanın rahatlığını yeni MateBook D16 ve 16s dizüstü bilgisayarlar ile yaşayabilecek.

Huawei MatePad Paper

Huawei, kağıt benzeri bir yüzeyde çalışma deneyiminin keyfini çıkarırken istedikleri yerden çalışma özgürlüğüne değer veren kullanıcılar için ilk e-ink tableti MatePad Paper'ı piyasaya sürdü. Taşınabilir olacak şekilde tasarlanan Huawei MatePad Paper, ince form faktörünü ve yaklaşık 360 gram hafif ağırlığını vurgulayarak kaliteli okumaları avuç içine getiriyor. Huawei MatePad Paper, kullanıcılara göz dostu ve derinlemesine bir okuma deneyimi sunan 10,3 inç Huawei FullView Ekran ile donatıldı. TÜV Rheinland Paper Like Display sertifikasını alan dünyanın ilk e-ink ekran modülüne sahip tablet, ekran-kalem kombinasyonuyla ucu tabletin ekranıyla buluştuğu anda kağıda yazma hissini yaşamaya ve yazarken bir "hışırtı" sesi duymaya olanak tanıyor. Bu kağıt benzeri his, kullanıcıların kendilerini hızlı bir şekilde yazıya vermelerini sağlıyor.

Huawei FreeBuds Pro 2

Ses kategorisinde Huawei, tüm müzik ve ses hayranlarına yönelik FreeBuds Pro 2'yi piyasaya sürdü. Yeni kulaklıklar, Çift Ses Sistemi sayesinde elde edilen ses kalitesiyle dikkati çekiyor. Gelişmiş dijital frekans geçiş teknolojisine sahip entegre iki dijital-analog dönüştürücü (DAC) çipleri ve dörtlü mıknatıslı dinamik sürücüyü benimseyen Huawei FreeBuds Pro 2, LDAC Yüksek Çözünürlüklü kodek ile birleştiğinde cihazın yüksek ve düşük frekansları ayırt etmesine olanak tanıyor.

FreeBuds Pro 2, sektördeki en saf ses kalitesini sunuyor. Önceki modele kıyasla yüzde 15 daha fazla gürültü azaltma özelliği sağlayabilen endüstrinin ilk Üçlü MIC ANC TWS sistemi ile donatıldı. Belirli senaryolarda, 47dB'e varan gürültü azaltma derinliği elde edilebiliyor. Huawei FreeBuds Pro 2 ayrıca, ses seviyesindeki değişiklikleri, kulak kanalı yapısındaki farklılıkları ve takma durumundaki değişiklikleri gerçek zamanlı algılayabilen üç dinamik ses dinleme optimizasyon algoritmasıyla donatıldı. Yeni kulak içi kulaklıklar, herhangi bir akıllı telefon işletim sistemiyle kolay bağlantı sağlayarak tüm günlük senaryolarda kullanılabilirlik sayesinde Huawei'nin Sorunsuz AI Yaşam yaklaşımını da destekliyor.