Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Huawei Türkiye Yönetim Kurulu Direktörü İbrahim Ma, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbrahim Ma, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Ma, "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Ma, Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" adlı fotoğrafını tercih etti.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi" adlı karesini seçen Ma, "Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" fotoğrafına oy verdi. Ma, "Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyerek, Türkiye'ye geldiğinden beri voleybolu yakından takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin kadın voleybol takımını çok başarılı bulduğunu ve maçları keyif alarak izlediğini belirten Ma, bundan dolayı spor kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Ma, "Yılın Kareleri" yarışmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Gazetecilerin, her türlü zorlu koşulda büyük bir özveriyle çalıştıklarını dile getiren Ma, geçen yıl birçok hadisenin yaşandığını, AA çalışanlarının da bu olayları fotoğraflayarak, tarihe not düşülmesini sağladıklarını ifade etti.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getiren Ma, "Fotoğrafların hepsi de olayları çok güzel yansıtmış. Gazeteciler, toplumu, doğru bilgilendirme gayreti içindeler. AA'nın bu çalışmasını da olayların tarihe yansıtılması dolayısıyla çok değerli buluyorum. Bana bu fotoğrafları oylama şansı verdiğiniz için de teşekkür ederim." diye konuştu.???????