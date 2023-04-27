Huawei Türkiye Gelecek için Tohumlar 2023 başvuruları başladı

Huawei'nin küresel düzeyde yürüttüğü sosyal değer programı Seeds for the Future'ın (Gelecek için Tohumlar) Türkiye ayağı bu yıl 17-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Huawei'nin küresel düzeyde yürüttüğü sosyal değer programı Seeds for the Future'ın (Gelecek için Tohumlar) Türkiye ayağı bu yıl 17-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bu yıl 8'inci kez hayata geçirilecek program kapsamında, bilişim teknolojileri eğitimi alanında seçilecek üniversite öğrencileri, İstanbul yakınlarında bir hafta sürecek kampta eğitim alacak. Bu hafta başlayan başvurular 30 Mayıs'a kadar devam edecek.

Öğrenciler, program kapsamında, 5G, Yapay Zeka, Bulut ve Dijital Enerji gibi konulardaki eğitimlere katılacak. Programda, ileri düzey ICT kursları ve eğitimlerinin yanı sıra uzmanlardan dersler, Çin ve Türk kültürlerine dair çeşitli aktiviteler de yer alacak.

Program kampında bu yıl pek çok yenilik söz konusu. 2021'de hayata geçirilen küresel "Tech4Good" proje yarışması kapsamında bu yıl dünyada ilk üçe giren proje takımlarına 100 bin dolarlık başlangıç fonu sağlanacak.

Öğrenciler kamp dönemi boyunca projelerini geliştirirken, Tech4Good danışmanı tarafından da desteklenecek. Dünya çapında yapılacak değerlendirmede başarılı olan takımlar, gelecek yıl Çin'de "Startup Sprint" programına katılma fırsatı yakalayacak.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere ise uluslararası geçerliliği olan "Huawei Seeds for the Future" sertifikası verilecek ve küresel mezunlar topluluğuna katılmaya davet edilecek.

Huawei Türkiye ayrıca, Gelecek için Tohumlar 2023 başvurularının katılımcı seçim sürecinde, deprem felaketinden etkilenen adaylara öncelik tanıma kararı aldı.

İlk kez 2008'de Tayland'da hayata geçirilen proje, 139 ülkede uygulanarak, 500'den fazla üniversiteden 15 bin genç öğrenciye ulaştı. Türkiye'de ilk kez 2015'te düzenlenmesinden bu yana 170 üniversite öğrencisi projeye katıldı.

Programa başvurular https://seedsforthefutureturkiye.com/ web sitesi üzerinden yapılıyor.