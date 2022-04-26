Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Ankara'da üniversite öğrencileriyle buluştu

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, Şubat ayından bu yana gerçekleştirilen "Huawei Ar-Ge Buluşması" programları kapsamında, 24 Nisan'da Ankara'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Huawei Öğrenci Geliştirici Programı (HSD) Ankara Üniversitesi ve Mamak Belediyesi Mamak Füzyon'un ev sahipliğinde hayata geçirilen etkinliğe, yaklaşık 350 öğrenci katıldı. Öğrenciler buluşma kapsamında, 5G ve yapay zeka alanlarındaki teknik sunumlardan faydalanırken, staj ve kariyer imkanları hakkında da şirket yetkililerinden bilgi aldılar.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, üniversite iş birliklerini "Huawei Ar-Ge Buluşması" programıyla sürdürüyor. Şubat ayında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde başlayan program, mart ayında Elazığ Fırat Üniversitesi'nde devam etti. "Huawei Ar-Ge Buluşması", 24 Nisan'da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, "Huawei Öğrenci Geliştirici Programı (HSD) Ankara Üniversitesi" ve "Mamak Belediyesi Mamak Füzyon" iş birliğiyle gerçekleşti. Etkinlik kapsamında 5G, yapay zeka (Doğal Dil İşleme), AppCube ve Huawei Mobil Servisleri konularında eğitimler verildi. Huawei ICT Academy ile ilgili kapsamlı bir sunumun da yapıldığı etkinlikte katılımcı öğrenciler ayrıca, Huawei Türkiye'deki staj ve kariyer fırsatları hakkında bilgi edinme imkanı da buldular.

"Öğrencilerin yeteneklerini Huawei teknolojileriyle geliştirmeleri için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktör Yardımcısı Boran Demirciler, şunları kaydetti:

"Huawei Türkiye'nin 20. yılını kutladığımız Türkiye yolculuğumuzun ilk gününden beri, Türkiye bilişim ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Bir ülke ve bir kurum için yapılacak en büyük yatırımın, yeteneğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu misyon çerçevesinde, kurulduğumuz günden bu yana 5 binden fazla yeteneği Türkiye BT ekosistemine kazandırdık. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde yapay zeka, Huawei Mobil Servisleri, yazılım ve bulut teknolojileri gibi alanlarda seçmeli dersler açmanın yanı sıra, sadece geçtiğimiz yıl bu üniversitelerde 50'den fazla teknik seminer verdik. Huawei Öğrenci Geliştirici Programı (HSD) kapsamında 10'dan fazla üniversitede, kampüs elçilerimiz aracılığıyla, üniversite öğrencilerinin Huawei teknolojilerini keşfetmelerine ve bu teknolojileri kullanarak yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Huawei Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında, dünya çapında yürüttüğümüz 'Gelecek İçin Tohumlar' ve 'Huawei ICT Academy' programlarını Türkiye'ye getirmenin yanı sıra, yerelde hayata geçirdiğimiz Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu gibi projelerimizle de gençleri yazılım alanına yönlendirerek, burs ve ödüllerle teşvik ediyoruz."

"Gençlerimize teknolojik altyapı desteği sağlayacağız"

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu ise şunları aktardı:

"Mamak Füzyon Merkezleri'nde tersine mühendislik, prototipleme, ölçüm ve karakterizasyon gibi güçlü mekanik laboratuvarlar, siber güvenlik, blokzincir, simülasyon ve robotik sistemler gibi dijital teknolojilere yönelik derslik ve atölyelere yer verilecek. Aynı kapsamda, Anadolu Matematiksel Bilimler ve Dijital Sanat Merkezi de kısa süre sonra faaliyete başlayacak. Matematik alanında gençlerimizi yetiştireceğiz ki bugün yapay zeka ya da büyük veri alanında, geleceğin markalarını yaratacak girişimciler yetiştirebilelim. Bu güçlü laboratuvar ve derslikler hem lisede hem de üniversitede okuyan gençlerimizin hizmetinde olacak. Tüm bunların yanında lisede okuyan gençlerimize Genç Girişimci Bursu desteği, üniversitede okuyan ve Mamak Füzyon Merkezleri'nde şirket kuran gençlerimize ise Tekno-Girişim burs desteği sağlayacağız."

Huawei Ar-Ge Buluşması Mayıs ayında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.