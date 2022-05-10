Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, yeni ofis ürünleri serisiyle kurumsal pazara giriyor

Huawei, kurumsal pazara girerek devlet, kurumsal müşteriler ve bireysel tüketicilere hizmet verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, duyuru, Huawei İcra Direktörü, Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) ve Intelligent Automotive Solution Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu tarafından Huawei İş Ürünleri Lansmanında yapıldı.

Hızla değişen iş gereksinimleri, piyasa koşulları ile güçlü ofis çözümlerine duyulan ihtiyaç artıyor. Akıllı işyerleri ve ekipmanlar, çok yönlülük ve kullanıcı deneyimi pahasına etkileyici özelliklere ve kontrol maliyetlerine sahip olma eğilimindeki geleneksel ofis ürünlerinin yerini almaya başladı.

Huawei, tüketici alanındaki başarısını yeni paradigma çözümleri için bir sıçrama tahtası olarak kullanarak ofis ve iş ürünlerine akıllı ve yenilikçi yetenekler kazandırıyor.

Huawei kurumsal ürünleri, bir sonraki seviye dijital teknolojiye dayalı daha iyi ve daha akıllı bir kullanıcı deneyimini ikiye katlarken, performans ve maliyet etkinliği için müşteri gereksinimlerini karşılayacak.

Kurumsal ekipman pazarında yeni bir güç olarak Huawei, sektörde devrim oluşturmayı vadeden bir konsept ve vizyonla geliyor. Huawei, kurumsal ekipmanların Bulut ve AI teknolojilerinin hakim olacağı bir çağa girdiğine inanıyor ve nihai hedefi yüksek kaliteli, akıllı ve tüm devlet ve kurumsal müşteri ihtiyaçlarına hizmet etmek için güvenilir bir platform oluşturmak.

Bu, dizüstü bilgisayarlar için MateBook B serisi, masaüstü bilgisayarlar için MateStation B serisi, monitörler için Display B serisi, tabletler için MatePad C serisi, yazıcılar için B serisi ve giyilebilir cihazlar için B serisi dahil olmak üzere eksiksiz bir iş ürünleri, çözümleri ve hizmet platformları setini içerecek.

Huawei, devlet ve kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için müşterilere ürün test standartları, veri güvenliği çözümleri ve tam yaşam döngüsü hizmetleri açısından güçlü destek sağlıyor.

Tüm Huawei ürünleri, bir dizi sıkı kalite güvence testinden geçiyor. Örneğin iş masaüstü bilgisayarları patlayıcı ortam, mekanik titreşim, düşük hava basıncı, düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık, mekanik darbe, küf, güneş radyasyonu, sıcaklık etkisi, titreşim, kum tozu, nem ve asit atmosferi testlerinden geçiyor. Yalnızca seçkin malzemeler kullanılarak ürünler güvenliğe önem verilerek tasarlanıyor.

Huawei ayrıca güvenli veri iletişimini sağlamak için çok katmanlı veri güvenliği önlemleri sağlıyor. Mahremiyetin korunmasıyla ilgili olarak rahatsızlık, izleme ve sızıntı yok ilkesi, ürün tasarımı ile geliştirmesinin her adımına dahil ediliyor.

Uygulama izinleri yeniden sıralanarak hedefli kontroller dahil edildi. Arama kayıtları, mesajlar, giden aramalar ve cihaz bilgileri gibi özel kullanıcı verileriyle ilgili hassas izinler iptal edildi.

Albümlerin erişim kapsamı sıkı bir şekilde kontrol edilerek gerekli izinler görüntü bazında verilebiliyor. Huawei ayrıca müşterilerin dosya filtreleme ve paylaşım kontrolleri eklemesine olanak tanıyan özel bir çoklu ekran iş birliği çözümünü kullanıma sundu.

Huawei iş ekipmanları sadece sektörde daha fazla üretkenlik için bir araç değil, aynı zamanda giderek daha akıllı ve dijitalleşen bir ekonominin bel kemiği, hayatı her yönden daha zengin hale getirecek bir altyapı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei İcra Direktörü, Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) ve Intelligent Automotive Solution Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, Huawei'nin dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, monitörler, tabletler, aksesuarlar ve giyilebilir cihazlar dahil olmak üzere çok çeşitli akıllı cihazlarla sorunsuz bir şekilde çalışan çok yönlü ofis ürünlerini desteklemek için donanım ve yazılım ekosistemlerinden destek alacaklarını kaydetti.