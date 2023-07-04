Huawei nova 11 serisi, Huawei Online Mağaza'da satışa sunuldu

Huawei nova 11 serisi, Huawei Online Mağaza'da satışa başladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, nova markasının mirasına dayanan nova 11 Serisi, portre çekmek için XD Portre ve yeni yükseltilmiş Huawei multi-vision fotoğrafçılığı sunuyor. Ultra dayanıklı Kunlun Glass en üst düzeyde güvenilirlik sağlarken, EMUI 13 nova Game Engine'e güç veriyor. SuperCharge Turbo ile birlikte telefon daha akıcı, daha akıllı ve güvenli.

nova 11 Serisi, grup fotoğraflarından yakın çekim fotoğraflara kadar her türlü farklı fotoğrafa uygun bir portre çekme deneyimi sunmak için birden fazla görüntüleme teknolojisini geliştirdi. nova 11 Serisi, portrelerin her ayrıntısını ortaya çıkarmak için ilk kez XD Portre özelliğini kullanıyor. Düşük ışıkta portre geliştirme teknolojisiyle daha zengin ayrıntılar ve daha otantik renkler yakalanabiliyor ve zayıf aydınlatılmış ortamlarda bile görüntülenebiliyor, böylece doğal cilt dokusu ve tonu dikkatlice korunabiliyor.

nova 11 Pro, 60 MP ultra portre çift kamera, 100 derece ultra geniş açı, 1/2,61 inç arka plan, 4K görüntü kalitesi, mükemmel çözünürlük ve ışık hassasiyeti ile yükseltilmiş Huawei Multi-Vision fotoğrafçılıktan yararlanıyor. 8 MP yakın çekim portre ön kamera, çeşitli mesafelerde güzelliği net bir şekilde yakalamak için 0,7x grup fotoğrafı, 1x HD selfie, 2x dokulu portre ve 5x makyaj yakın çekim deneyimi dahil olmak üzere 2x optik zoom ve 5x'e kadar dijital zoom'u destekliyor.

50 MP Ultra Vision Kamera, nova ailesinin en iyi performans gösteren arka kamerasını sergiliyor

nova 11 Pro ve nova 11, 50 MP RYYB ultra vision görüntüleme ünitesi ve 8 MP ultra geniş makro kamera ile 50 MP ultra vision kameraya sahip. Ayrıca, özneyi hızlı bir şekilde yakalamaya yardımcı olmak için otomatik odaklamayı destekleyen lazer odak sensörü de bulunuyor. RYYB Renk Filtresi dizisi, kameraya giren ışık miktarını RGGB dizisine kıyasla yüzde 40 artırarak karanlıkta çekilen görüntülerin netliğini ve ayrıntılarını artırıyor.

Yepyeni ortam spektrumu toplama sistemi, her rengin canlı görünmesini ve doğru bir şekilde geri yüklenmesini sağlarken, 10 kanallı renk sıcaklığı sensörü sayesinde kullanıcıların dünyanın gerçek renklerini deneyimlemesine olanak tanıyor.

nova 11 Serisi'nin iki farklı (OLED kavisli ekran ve kusursuz OLED düz kenar ekran) versiyonu bulunuyor.

nova 11 Pro, rahat bir tutuş sağlayan 66 derece altın bükülme açısıyla tasarlanmış 6,78 inç halka ekrana sahip. Özelleştirilmiş kunlun glass ekranı sayesinde ekranı, nova 10 Pro'ya göre 10 kat daha güçlü düşme direnci özelliğine sahip bulunuyor.

Huawei Kunlun Glass, İsviçre SGS'den beş yıldızlı cam düşme direnci sertifikasını alan ilk ürün oldu. Huawei nova 11, çarpıcı 6,88 mm inceliğinde ve sadece 168 g hafifliğine sahip. Dar çerçeveler, 6,7 inç ekran için yüzde 93,4 gibi çok yüksek bir ekran-gövde oranı sağlıyor. Birinci sınıf ve minimalist R-açılı tasarım, sınırsız görüş ile sürükleyici bir deneyim sunmaya yardımcı oluyor.

nova 11 Serisi 3 renkte (yeşil, siyah ve altın) sunuluyor. Huawei nova 11 Pro yeşil ve siyah modelleri, ilk nova monogram vegan deri tasarımına sahip. Lychee gren deseni, cilt üzerinde rahatlatıcı bir dokunuş ve his, yüksek düşme ve aşınma direnci sağlamak için kullanılıyor.

Huawei nova 11 Serisi, ekran performansını en üst düzeye çıkarmak için HDR yüksek dinamik ekran, 1440 Hz PWM karartma ve dokunsal senkronizasyon geliştirme teknolojilerini kullanan Display Turbo'yu piyasaya süren ilk ürün oldu.

İletişim, oyun, şarj ve ısı dağılımında ezber bozan yenilikler

Huawei nova 11 Serisi, en iyi oyun deneyimi için SoC kaynak planlamasından GPU yükünü azaltmaya ve dokunmatik ekrana kadar tüm optimizasyonları yapan güçlü nova Game Engine'e sahip.

Nova 11 Serisi, ısı yayma kapasitesini önceki nesile kıyasla yüzde 7 artırmak için ultra yüksek termal iletkenliğe sahip grafenden oluşan Huawei patentli üstün soğutma sistemiyle donatıldı. 10 kanallı ve nokta matrisli su havuzu tasarımı, VC ısı dağıtma verimliliğini geleneksel çözümlere kıyasla yüzde 60 artırıyor.

Huawei nova 11 Serisi, uzun ömürlü güç elde etmek için tek hücreli ve çok sekmeli teknolojilere sahip 4 bin 500 mAh pil ile donatıldı. Huawei 100 Watt SuperCharge Turbo özelliğini destekleyen nova 11 Pro, ekran kapalıyken 10 dakikada yüzde 60, 20 dakikada ise tam şarj olabiliyor.

Seri, daha akıllı ve daha kullanışlı etkileşimler ve özellik deneyimleri sunan EMUI 13 ile donatıldı. Kullanıcılar, bir Huawei nova 11 Serisi telefonu bir Huawei tablete bağlamak için süper cihaz özelliğini kullanabiliyor, sadece telefon simgesini tablete sürükleyerek ve ardından cihazlar arası sorunsuz işlemler için çoklu ekran iş birliği özelliği ile telefon ekranını tablette görüntüleyebiliyor.

nova 11 Pro'nun yeşil ve siyah renkli modelleri 27 bin 698 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinde satışa sunuluyor. FreeBuds 5, Freebuds 5i veya FreeBuds SE ile birlikte alındığında da kulaklıklara yüzde 25'e varan indirim uygulanıyor.

nova 11 modeli ise 24 bin 698 TL fiyatla satışa sunulurken, ön siparişe özel 800 TL sepet indirimi fırsatı da bulunuyor.