Huawei, MatePad Paper Türkiye'de satışa sunuldu

Huawei, MatePad ailesinin en son üyesi olan yeni E Ink tableti Huawei MatePad Paperı Huawei Türkiye Online Mağazası'nda satışa sundu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, karmaşadan uzak bir "kağıttan okuma ve kağıda yazma" deneyimine imkan tanıyan MatePad Paper, uzun soluklu okuma ve not alma işlevlerini en güncel teknolojiyle birleştiren, akılcı bir tablet seçeneği sunuyor.

Huawei, MatePad Paper, göz konforunu öne çıkaran bir okuma deneyimi için "TÜV Rheinland Paper Like Display" sertifikasına sahip, dünyanın ilk E Ink cihazı olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra Huawei ikinci nesil M-Pencil'ın tam desteği ile kağıt üzerine mürekkepli kalemle yazma deneyimi de sunan ürün, gelişmiş teknik özellikleriyle verimli bir çalışma asistanı olarak da ideal.

Elektronik mürekkep deneyimi

"Kağıttan okuma ve kağıda yazma" deneyimi ile segmenteki diğer ürünlerle kıyaslandığında farklı bir bakış açısı sunan Huawei MatePad Paper, tabletten okuma ve yazma işlevlerini son derece konforlu bir hale getiriyor. Yenilikçi tasarımıyla kitap benzeri bir görünüm ve ergonomiye sahip ürün, deri kapaklı tasarımıyla da fark yaratıyor. MatePad serisinin ikonik ve minimalist estetiğini sürdüren MatePad Paper, yaklaşık 360 gramlık ağırlığıyla herkes için son derece rahat ve kaliteli bir okuma deneyimi vadediyor.

Huawei MatePad Paper, 10,3 inç büyüklüğündeki FullView ekranı ve manuel olarak da ayarlanabilen ekran yenileme hızıyla kişiselleştirilebilir bir kullanım seçeneği sunuyor. Akıllı yenileme desteği ise uygun ışık koşullarına göre, cihazın ekran parlaklığını otomatik olarak optimize ediyor.

Konforlu bir ofis deneyimi için yenilikçi ekran-kalem kombinasyonu

Huawei MatePad Paper, sorunsuz bir yazma deneyimi için 4096 basınç seviyesine ve 26ms düşük gecikme süresine sahip, ikinci nesil Huawei M-Pencil ile birlikte geliyor.

Kalem ve tablet buluştuğunda kağıda yazı yazma hissi yaşatan ses efekti, ürünü benzersiz kılan bir diğer özellik olarak öne çıkıyor. Otomatik Bluetooth bağlantısı, çift tıklama, manyetik şarj gibi teknik özelliklerinin yanı sıra belgeye açıklama ekleme, el yazısını dijital metne dönüştürme ve bölünmüş ekran notu gibi özellikleri de elektronik mürekkep deneyimini üst düzeye çıkaran özellikler arasında bulunuyor.

Huawei MatePad Paper, akıllı ofis özellikleri ve Harmony OS'in "Süper Cihaz" özellikleriyle cihazlar arasında da önemli bir geçiş avantajı sağlıyor. Huawei cihazları arasında kesintisiz ara bağlantı sağlayan "Süper Cihaz" özelliği, kullanıcıların PC veya akıllı telefonda bir süre sonra yaşayabilecekleri göz yorgunluğundan kurtulmak için içeriklerini sorunsuz bir şekilde Huawei MatePad Paper'a aktarmalarını ve işlerine burada devam edebilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca, Huawei MatePad Paper'ı ikinci bir bilgisayar gibi de kullanabiliyor. MatePad Paper, e-posta veya herhangi bir ek uygulama desteğine ihtiyaç duymadan dosyaların iki cihaz arasında doğrudan sürüklenip bırakılmasına olanak sağlıyor. Güçlü iş birliği işlevleri, cihazlar arasındaki engelleri ortadan kaldırırken, yüksek iş verimliliği de sağlıyor.

Huawei MatePad Paper, güçlü donanımıyla da öne çıkıyor. Cihaz, yüksek performanslı çipiyle gecikme veya takılma problemi olmaksızın sorunsuz bir okuma ve yazma deneyimi sunarken, yüksek pil kapasitesi ile 4 haftaya kadar sıra dışı bir bekleme süresi ve yaklaşık 6 günlük kesintisiz kullanım süresi sunuyor. MatePad Paper ayrıca, kullanıcıların veri güvenliğini ve gizliliğini koruyan parmak izi kilidi özelliğine de sahip. İnce gövdesine rağmen ses kalitesiyle de iddialı olan ürün, güçlü çift hoparlörüyle berrak bir ses performansına imza atıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili belleğe sahip Huawei MatePad Paper, siyah renk seçeneği ile Huawei online mağazada, 7 bin 999 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu.