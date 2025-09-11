Huawei, MatePad 12X Tablet Serisini Tanıtacak

Haberler

Huawei, 19 Eylül'de Paris'te düzenleyeceği etkinlikle geliştirilmiş MatePad 12X tablet serisini tanıtacak. Yeni model, 26 Eylül'de Türkiye'de de satışa sunulacak.

Huawei, MatePad 12X tablet serisinin geliştirilmiş versiyonunu tanıtmak amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Eylül'de etkinlik gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, güçlü performansı ve farklı deneyimiyle kullanıcılardan ilgi gören MatePad 12X serisinin geliştirilmiş versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirketin 19 Eylül'de Paris'te gerçekleştireceği etkinlikle tanıtacağı cihaz, 26 Eylül itibarıyla da Türkiye'de kullanıcılarla buluşacak.

Önceki serilerinde klavyesiyle bilgisayar verimliliğini bir tabletin esnekliğiyle buluşturan seri, özellikle öğrenciler ve beyaz yakalı profesyoneller için ideal seçenek sunmuştu.

Geliştirilmiş versiyon ise daha gelişmiş donanım seçenekleri, ekran teknolojisi ve kullanıcı dostu özellikleriyle hem profesyonel iş akışlarında hem de günlük kullanımda beklentileri daha üst seviyede karşılamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
