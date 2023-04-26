Huawei Küresel Analist Zirvesi'nde dijital gelecek için birlikte büyüme vurgusu

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Sabrina Meng, "Hedefimiz, kurumların dijitalleşmesine yardımcı olurken, operasyonları dijitalleştirmek, dijital platformlar oluşturmak, platform tabanlı yapay zekayı etkinleştirmek ve yapay zekanın kullanım oranını artırmak.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Sabrina Meng, "Hedefimiz, kurumların dijitalleşmesine yardımcı olurken, operasyonları dijitalleştirmek, dijital platformlar oluşturmak, platform tabanlı yapay zekayı etkinleştirmek ve yapay zekanın kullanım oranını artırmak. Bu heyecan verici dijital gelecekte birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Huawei açıklamasına göre, Huawei'in her sene gerçekleştirdiği Küresel Analist Zirvesi, 19-20 Nisan tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlendi.

Kalkınma stratejileri, dijital dönüşümün yol haritaları ve geleceğin endüstri trendlerinin ele alındığı organizasyona, farklı endüstrilerden binden fazla profesyonel ve medya temsilcileri katıldı. Bu yıl yirminci kez düzenlenen Huawei Küresel Analist Zirvesi, Sabrina Meng'in açılış konuşmasıyla başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabrina Meng, Huawei'in ağ teknolojileri, depolama ve bulut gibi alanlara yatırım yapmaya devam edeceğini belirterek, müşterilere ve iş ortaklarına, mümkün olan en düşük maliyetlerle en iyi dijital altyapı deneyimini sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Meng, "Hedefimiz, kurumların dijitalleşmesine yardımcı olurken, operasyonları dijitalleştirmek, dijital platformlar oluşturmak, platform tabanlı yapay zekayı etkinleştirmek ve yapay zekanın kullanım oranını artırmak. Bu heyecan verici dijital gelecekte birlikte başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei'in yaklaşık on yıllık dijital dönüşüm deneyimiyle elde ettiği üç önemli sonuca vurgu yapan Meng, strateji, veri yönetimi ve yapay zekanın önemine de değindi.

Meng, dijital dönüşümün özünde stratejik planlama ve stratejik seçimlerle ilgili olduğunu ifade ederek, "Başarılı bir dijital dönüşüm teknoloji tarafından değil, strateji tarafından yönlendirilmelidir." dedi.

İkinci önemli noktanın ise veri olduğunu belirten Meng, verilerin farklı boyutlar arasında entegre edilmesinin önemli ölçüde değer yaratacağını kaydetti.

Üçüncü önemli kavram olan yapay zekanın ise bir anlamda varış noktası olduğunu aktaran Meng, dijital dönüşümünde, operasyonların yapay zeka ile dijitalleştirilmesinin önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

"Yapay zekanın yeni kullanım alanlarını keşfetmeye devam edeceğiz"

Huawei Stratejik Araştırma Enstitüsü Başkanı Dr. Zhou Hong ise akıllı bir dünyaya doğru ilerlerken ağ teknolojileri ve bilgi işlem yaklaşımlarını yeniden ele almanın önemli olduğuna işaret etti.

Hong, "Önümüzdeki on yıl içinde ağ teknolojilerinin yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz. Bilgi teknolojilerinde yeni modellere, yeni mimarilere ve yeni bileşenlere ulaşmamızı sağlayacak olan yapay zekayı anlama ve kontrol etme becerimizi geliştireceğiz. Ayrıca endüstri uygulamaları için yapay zekanın yeni kullanım alanlarını keşfetmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Huawei Küresel Analist Zirvesi, sektörlerin dijitalleşmesinde üretkenliğin önemi, dijitalleşme sürecinde karşılaşılan zorluklar, önerilen eylem planları ve sektörel beklentilerin ele alındığı panellerle sona erdi.