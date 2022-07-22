Huawei İnovasyon Haftası'nda 5.5G ekosistemi ve enerji verimliliği tartışıldı

Huawei İnovasyon Haftası, bu yıl "Kazan-Kazan" temasıyla, 18-21 Temmuz'da Çin'in Shenzhen kentinde düzenlendi.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, küresel mobil operatörler ve bilişim sektörü profesyonellerini bir araya getiren etkinlikte; 5.5G teknolojisi, enerji verimliliği çevreci teknolojilerle kalkınma, dijital dönüşüm ve dijital ekonomide ortak başarı, öne çıkan konular arasındaydı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei İcra Direktörü ve Mobil Operatörlerden Sorumlu Başkanı Ryan Ding, mevcut bilişim altyapısının enerji verimliliği anlamında iyileştirilmesinin, bilişim endüstrisinin gelişimi için kilit bir rol oynadığını belirterek, "Önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde, gitgide artan veri trafiğinin neden olduğu karbon emisyonlarındaki artış, hassasiyetle ele alınması gereken küresel bir sorun haline gelecektir. Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve yeşil teknolojilerin kullanılması, artan enerji tüketiminin yaratacağı sorunların çözümü için son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Huawei Ağ Sistemleri Çözümleri Satış Pazarlama Grubu Başkanı Peng Song, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Mobil Ağ Sistemleri Bulut Dönüşüm" panelinde, Huawei'in mobil operatör bulut sistemlerinin dönüşümü özelindeki planlarını aktararak, "Telekomünikasyon endüstrisi bulut dönüşümünde kritik bir aşamaya geçti. Bu da birçok yeni fırsat ve zorluğu beraberinde getiriyor.

Mobil operatörlerin yüzde 15'inin, 2023 yılının sonuna kadar, yüz milyarlarca dolarlık bir pazar genişliği sağlayacak, kapsamlı bir bulut stratejisi geliştirmesi ve bu stratejiyi hayata geçirmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Ağ Sistemleri Çözümleri Pazarlama Direktörü Dr. Philip Song ise, "Endüstrinin büyük oyuncuları olarak, birden fazla alanda inovasyon ve iş birliği için birlikte çalışmak, fikir birliği oluşturmak durumundayız. Bilişim sektöründe sıfır karbon hedefine ulaşmak ve daha gelişmiş bir küresel bilgi teknolojileri sektörünü yaratmak için, yenilikçi bir enerji verimliliği standardı oluşturmalıyız." açıklamasını yaptı.

5.5G dönemi yaklaşıyor

Huawei, 2020'deki 11. Küresel Mobil Geniş Bant Forumu'nda ilk kez 5.5G teknolojisinden söz etmişti. Şirket, nisan ayında gerçekleştirilen Huawei Küresel Analist Zirvesi'nde ise F5.5G (Sabit 5.5G) teknolojisinin getirilerini katılımcılarla paylaşmıştı. Bu dönemden itibaren sektör, bu alandaki yeni fikirlere ve yeni uygulamaların gelişimine tanıklık etti.

Sanayi alanında da dijital dönüşüm büyük bir hız kazandı. Yapay zekanın kurumsal üretim süreçlerine tamamen entegre olması ile 5.5G'nin daha fazla öne çıkması ve nesnelerin interneti pazarının büyümesi bekleniyor. Makineler ve insanlar arasındaki işbirliğinin, özellikle karmaşık senaryolar söz konusu olduğunda daha fazla artması da yine beklentiler arasında.

Huawei Yönetim Kurulu İcra Direktörü ve Bilişim Altyapısı Yönetim Kurulu Başkanı David Wang yaptığı değerlendirmede, "2025'e baktığımızda, ağ servis gereksinimlerinin çeşitliliği ve büyüklüğü büyük ve yeni pazar potansiyeli yaratacak. Bu fırsatları mobil operatörler ve sektördeki iş ortaklarımızla değerlendirmek ve 5.5G'nin önünü açmaya yardımcı olacak yenilikleri keşfetmek için buradayız.

Dijital teknolojilerdeki yeni gelişmelerin, gerçek zamanlı, ilgi çekici ve daha sürükleyici bir deneyimi desteklemesi ve kademeli olarak dünya çapında 10 Gbps'lik bir ağ deneyimini sunabilir hale getirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte söz alan diğer konuşmacılar, ağ işletme ve bakım verimliliği, genel ağ verimliliği ve enerji ekipmanı verimliliğini ölçen tüm senaryolarda, kapsamlı bir endeks sistemine ihtiyaç duyulduğu konusunda ortak görüş bildirdi.