Huawei FreeBuds 5, Huawei Online Mağazası'nda ön satışta

Huawei, FreeBuds 5 open-fit TWS kulaklıkları satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei FreeBuds 5, 2 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de ön satışa sunuldu. Huawei FreeBuds 5, aerodinamik bir tasarıma sahip bulunuyor. Kulaklıkların damlacık şeklindeki tasarımı, C kıvrımlarının kulakların dış hatlarına uymasını sağlıyor.

Söz konusu tasarım, kulaklıklar ile kulaklar arasında daha geniş bir temas alanı sağlayarak gerginliği azaltıp nefes alabilen bir kullanım deneyimi sunuyor. Yay şeklindeki gövde, bir kulaklığa dokunulduğunda basıncın eşit olarak dağıtılmasını sağlayarak etkileşimlerin çevik olmasını sağlıyor.

FreeBuds 5, yenilikçi ayrı hoparlör, pil modülü ve kontrol devre kartı mimarisi sayesinde güçlü akustik performansa da sahip. Her bileşen birbirinden bağımsız çalıştığından, şarj hızı ve ses performansı daha iyi sonuçlar veriyor.

FreeBuds 5'in seramik beyazı ve buz grisi renkleri bulunuyor. Kulaklıkların şarj kutusu, mat parlaklığı ve kolaylıkla açılıp kapanan dokulu yüzeyi ile etkileyici bir tasarım sunuyor.

Huawei FreeBuds 5, bas turbo teknolojisi ile donatılmış bir ultramıknatıs dinamik sürücüye sahip bulunuyor. 16 Hz'e kadar düşen bas tonları üretiyor. Çift devreli mıknatıslar sayesinde frekans tepkisi önceki nesil ürüne göre yüzde 502 daha yüksek oluyor.

Üçlü uyarlanabilir EQ, kulak kanalı şekli, kullanım durumu ve ses seviyesinden kaynaklanan farklılıkları ortadan kaldırmak ve sürekli olarak mükemmel ses kalitesi sağlamak için ses kalitesini 100 Hz'den 2000 Hz'e kadar gerçek zamanlı olarak optimize ediyor.

Gürültü engellemeyi destekliyor

FreeBuds 5, L2HC ve LDAC kodeklerini destekleyerek hem HWA hem de Hi-Res Audio Wireless tarafından sertifikalandırıldı. Kulaklıklardaki ses aktarım hızı 990 kbps'ye kadar çıkıyor ve saf yüksek kaliteli ses için 96 kHz/24 bit HD ses destekleniyor.

Huawei FreeBuds 5, kulak şekline ve kullanım durumuna göre uyarlanabilen 3 mikrofonlu hibrit gürültü engellemeyi destekliyor. Akıllı dinamik ANC ile kulaklıklar ortam gürültüsünü tanımlayabilir ve gürültü engelleme modunu gerçek zamanlı olarak ayarlayabiliyor.

Kulaklıkların 3 mikrofonlu dizilimi, aramalar sırasında gürültüyü engellemek için derin nötr ağ (DNN) algoritmasıyla birlikte çalışarak metroya binildiğinde, hareketli bir kafede oturulduğunda veya kalabalık bir caddede yüründüğünde sesin yüksek ve net bir şekilde duyulmasını sağlıyor.

FreeBuds 5, kişiselleştirilmiş açılır pencere, ses hizmeti widget'ları, ses bağlantı merkezi ve EMUI13 ile AI Life uygulaması tarafından desteklenen bir dizi sorunsuz, akıllı etkileşim ile geliyor.

Kulaklıklar tam şarjla 30 saat kullanılabiliyor

Kulaklıklar tam şarjla 30 saat gibi bir sürede kullanılabiliyor ve 5 dakikalık hızlı bir şarj, önceki nesle göre yüzde 200 daha hızlı bir şarj oranıyla, 2 saate kadar dinlemeyi destekleyebiliyor.

Huawei FreeBuds 5, herhangi bir iOS veya Android akıllı telefona bağlanabilir. Kolay eşleştirme mekanizması, kullanıcıların hangi sistemi desteklediğine bakılmaksızın Bluetooth kullanan herhangi bir cihazda Huawei kulaklıkların ses kalitesini deneyimlemelerine olanak tanıyor.

Android kullanıcıları, uygulamayı Huawei AppGallery'den kolayca ve güvenle yüklenebiliyor. iOS kullanıcıları, cihazı doğrudan bir iOS akıllı telefonla eşleştirerek Huawei FreeBuds'ın tüm ana ve akıllı işlevlerden yararlanabiliyor.

HUAWEI FreeBuds 5, ön sipariş süresi boyunca vade farksız 3 taksit fırsatı, 300 TL sepet indirimi ve akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve dizüstü bilgisayar kategorilerindeki seçili ürünlerle birlikte alımda 300 TL ekstra indirim fırsatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor. "AFB5PR200TL" kodu ile FreeBuds 5, 200 TL indirimle alınabiliyor.