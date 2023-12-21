Huawei Cloud Türkiye'de perakendenin dijitalleşmesine yön veriyor

Huawei Cloud Türkiye Perakende İnovasyon Günü, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Bulut Teknolojileriyle Türkiye'de Perakendenin Dijitalleşmesine Yön Vermek" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, en güncel teknolojilerin perakende sektöründe yaratacağı değişimi keşfetmek üzere, Huawei Cloud yöneticileri, müşterileri ve ekosistem iş ortaklarını bir araya getirdi.

Huawei Cloud Türkiye Başkan Yardımcısı Onur Karahayıt, etkinlik çerçevesinde Huawei tarafından Türkiye için özel olarak tasarlanan, "bulut tabanlı altyapı", "akıllı operasyon", "kullanıcı deneyimini geliştirme", "küresel güçlendirme" ve "ortak ekosistem" olmak üzere beş yeteneği kapsayan perakende sektörü çözümünü tanıttı.

Açıklamada etkinlikteki ifadelerine yer verilen Karahayıt, bu beş yeteneğin, Huawei Cloud'un yapay zeka kabiliyetleri ve şirketin 30 yılı aşkın dijital dönüşüm deneyiminin bir ürünü olduğunu, Türkiye için yeni bir perakende potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Huawei Cloud'un bulut tabanlı altyapısı, geniş bir kullanıcı tabanı için sorunsuz bir alışveriş deneyimi sağlayarak, Türkiye'deki perakende sektörü yöneticilerinin buradaki trafik dalgalanmalarını kolayca yönetmesine olanak tanıyor.

Sadece 30 saniye içinde bilgi işlem gücünü 8 bin çekirdeğe kadar hızla artırabilen "CCE Turbo" bunun önemli bir örneği olarak öne çıkıyor.

GaussDB sistemi ise saniyede milyonlarca sorguyu işleyerek, yüksek eş zamanlılık sağlayabiliyor. Huawei Cloud ayrıca, dünya çapında 1000'den fazla SAP müşterisi için SAP IaaS sertifikalı "SAP on Cloud" çözümüne de imza attı.

Akıllı operasyon, akıllı öneri ve veri işleme teknolojilerinden yararlanan Huawei Cloud, perakendecilerin mağaza konumları hakkında veriye dayalı kararlar almalarını, mağaza açılışlarını hızlandırmalarını ve gerçek zamanlı mağaza durumu ve envanterine dayalı, dağıtım ve satış stratejilerini optimize etmelerini sağlıyor.

Huawei'in dünya çapında 400 bin perakende mağazasından oluşan bir ağı yönetme konusundaki uzmanlığı, çeşitli senaryolara hitap eden, kapsamlı ve akıllı perakende hizmetleri sunmasına da imkan veriyor.

Bu hizmetler, yapay zeka, ısı haritası analizi, düzen optimizasyonu, gerçek zamanlı PSI veri toplama, IoT cihaz yönetimi ve dijital tabela içerik yönetiminden yararlanarak, perakendeciler için alışveriş deneyimini geliştirmeyi ve satış performansını artırmayı hedefliyor.

Kullanıcı deneyimini geliştirme, Huawei Cloud, sanal destek canlı yayınlarıyla, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkararak, ultra düşük gecikme süresiyle gerçek zamanlı etkileşimi kolaylaştırıyor. Sanal desteğin bir hafta içinde hızlı bir şekilde oluşturulmasıyla perakendeciler kullanıcı deneyinin gelişmesini sağlarken, satış gelirini de hızla artırabiliyor.

Küresel güçlenme, perakendeciler, Huawei Cloud'un güvenli ve uyumlu sistemi, küresel altyapısı ve yerelleştirilmiş hizmetleri ile küresel erişimlerini sorunsuz bir şekilde genişletebiliyor.

Ortak ekosistem, GoCloud ve GrowCloud iş ortaklığı çerçeveleri kapsamında Huawei Cloud, dijital platformlar ve araçlar geliştirmek için Türk iş ortaklarıyla işbirliği yaparak yenilikçi ürünler ve deneyimler sunan bir dijital perakende ekosistemini teşvik ediyor.

Huawei Cloud, güvenlik risklerinin yüzde 99'unun dakikalar içinde çözülmesini sağlıyor

Huawei Cloud, 120 sertifika, 7 katmanlı savunma sistemi ve 300 tehdit algılama modeli ile sağlam güvenlik ve uyumluluk önlemleri sunarak, güvenlik risklerinin yüzde 99'unun dakikalar içinde çözülmesini sağlıyor.

Huawei Cloud, deterministik operasyonlarla yüzde 99,99 kullanılabilirlik, yüzde 80 daha düşük hizmet kesintisi riski, 7/24 katılım, dakikalar içinde yanıt ve sektör ortalamasından dört kat daha hızlı hizmet kurtarma desteği sunuyor.

Huawei Cloud, "Türkiye Perakende İş Ortağı Geliştirme Programı"nı tanıttı

Huawei Cloud etkinlik kapsamında, yerel stratejik ortaklarla işbirliğine dayalı bir girişim olan "Türkiye Perakende İş Ortağı Geliştirme Programı"nı tanıttı. Bu program, açık ve yenilikçi bir perakende dijital ekosistemi kurarak, yeni büyüme fırsatlarının ve ortak başarının kilidini açmayı amaçlıyor.

Senaryo inovasyonundan süreç yükseltmeye kadar kapsamlı dijital hizmetler sunacak olan program, perakendecilerin veri odaklı kararlar almasını, müşteri deneyimini geliştirmesini, iş sınırlarını genişletmesini ve temel rekabet güçlerini artırmasını sağlayacak.

Huawei Cloud, Türkiye'deki kuruluşundan bu yana, farklı sektörlerdeki müşterilerine 110'dan fazla yenilikçi bulut hizmeti aracılığıyla en güncel bulut tabanlı dijital teknolojileri sunmayı amaçlıyor. Veri güvenliği ve gizliliğin öneminin farkında olan Huawei Cloud, Türkiye'nin regülasyon kurallarına tam uyumla yerel bulut altyapısı sağlamaya devam ediyor.

Huawei Cloud, Türkiye için yeni nesil perakendenin büyümesini teşvik etmek amacıyla yapay zeka ve dijital dönüşümün gücünden yararlanarak, Türkiye'deki perakende müşterileri ve iş ortaklarıyla işbirliği yapmaya devam ediyor.