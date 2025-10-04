Huawei, Akıllı Lojistik ve Depolama Çözümünü Tanıttı

Huawei, "HUAWEI CONNECT 2025" kapsamında düzenlediği etkinlikte SMART Lojistik ve Depolama Çözümü'nü tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kapsamlı Ulaşım ve Lojistik için Dijital ve Akıllı Bir Temel Oluşturmak" başlıklı zirvede tanıtılan çözüm, platform temelli hizmetler, dijital operasyon yönetimi, akıllı kaynak tahsisi, otomatik aktarma ve insansız taşımacılık olmak üzere beş temel yetkinliğe odaklanıyor.

Huawei, dünya genelinde 100'den fazla liman ile 200'den fazla lojistik ve depolama şirketine hizmet veriyor. Şirket ayrıca, 70'in üzerinde şehirde 300'den fazla şehir içi demiryolu hattı, 180 bin kilometreden uzun demiryolu ağı, 200 bin kilometreyi aşkın karayolu ağı, 300'den fazla şehirde şehir içi ulaşım ağı ile 210'dan fazla havayolu şirketi ve hava trafik yönetim bürosuna da çözüm sağlıyor.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Huawei Başkan Yardımcısı ve Akıllı Ulaşım İş Birimi Üst Yöneticisi (CEO) Ma Yue, şirketin teknolojik yeniliğe olan bağlılığını vurgulayarak, bilgi işlem gücü, yapay zeka ve yetenek geliştirme alanlarında ortak çalışmaları derinleştirerek ulaşımda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Tayland Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Kumpol Boonchom da Tayland'ı Güneydoğu Asya'nın lojistik merkezi haline getirecek entegre bir ağ oluşturmayı hedeflediklerini aktararak, "Tayland-Çin Demiryolu'nun inşası, SRT için bölgede stratejik bir demiryolu lojistik merkezi geliştirmek adına önemli bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

SF Technology CMO Yardımcısı Guo Shuangqing de "SF Technology ve Huawei'nin, çok sayıda havalimanını koordine etme kapasitelerini genişletmek için kendi güçlü yanlarını en üst düzeye çıkaracaklarını ve bu işbirliği sayesinde tüm hava lojistiği sektöründe kayda değer bir verimlilik kazanımı sağlayacaklarını kaydetti.

Yunnan Construction and Investment Holding Group Genel Müdür Yardımcısı Jiang Xingxiang da YCIH Logistics'in geleceğe dönük olarak işbirliğine dayalı büyümeyi desteklemek için dijital ve akıllı tedarik zincirine öncelik vermeyi sürdüreceğini paylaştı.

Shandong Port Technology Group Başkanı Yang Bin de Huawei'nin güçlü teknik desteği sayesinde tek ağ, tek bulut ve tek güvenlik sistemine dayalı dijital altyapıyı başarıyla hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bin, "Grup olarak, ortaklarımızla birlikte hem fiziksel altyapıyı hem de dijital hizmetleri kapsayan entegre akıllı liman çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Huawei Küresel İş ve Stratejik Ortaklar Direktörü Rachad Nassar da kapsamlı akıllı ICT altyapısı ve yenilikçi teknolojileriyle Huawei'nin, Hizmet Olarak Mobilite (MaaS) ve Hizmet Olarak Lojistik (LaaS) gibi kavramları gerçeğe dönüştürerek dijital zekanın tüm gücünü açığa çıkardığını belirtti.

Huawei Akıllı Lojistik ve Depolama İş Birimi Başkan Yardımcısı Qiu Shikui de Yenilikçi SMART Lojistik ve Depolama Çözümünün beş temel yetkinliğe odaklandığına değinerek, "Platform temelli hizmetler, dijital operasyon yönetimi, akıllı kaynak tahsisi, otomatik aktarma ve insansız taşımacılık." değerlendirmesinde bulundu.