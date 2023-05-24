Huawei 2023 Global Xmage Yarışması başladı

Huawei tarafından düzenlenen "Huawei 2023 Global Xmage Yarışması"nın başladığı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın akıllı telefon fotoğrafçılığında "mükemmellik için" açık platformu olan yıllık yarışma, dünyanın dört bir yanından Huawei cihazlarıyla çekilen fotoğraf ve videolarla yakalanan ilham ve yaratıcılığı kutluyor.

2017'den bu yana, 170'ten fazla ülke ve bölgeden kullanıcılar yıllık yarışmaya katıldı ve bugüne kadar yaklaşık 4 milyon başvuru yapıldı. Huawei Xmage Ödülleri, dünyanın dört bir yanındaki insanların bakış açılarından insanlık tarihinin bir parçasını içeren kendi başına bir kültürel rezerv haline geliyor.

Bu yılki Xmage Ödülleri, sıradan veya profesyonel, her yerdeki fotoğrafçıların fotoğraflarında ilham aramalarını istiyor. Tüm fotoğraf ve fotoğrafçılık meraklılarına, fotoğrafçılık tarzlarına öncülük etme ve kendi başlarına birer yaratıcı olma şansı veriyor.

Xmage Ödülleri fotoğraf sanatında ilham ve yeniliği yeniden merkeze alıyor. Huawei'nin tescilli Görüntüleme Araştırma ve Geliştirme kolu Xmage'in adını taşıyan ödül, markanın mobil görüntüleme alanındaki sürekli atılımlarını ve taahhütlerini temsil ederek küresel tüketiciler için keyifli bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

2022'de piyasaya sürülen Xmage markası, fotoğrafçılıkta optik sistem, mekanik yapı, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işleme üzerine odaklanıyor. Xmage'in dört ayağı da artık katılımcıların deneyimleyebileceği ve test edebileceği en yeni Huawei Mate 50 Pro'nun ultra diyafram kamerası ve Huawei P60 Pro'nun ultra aydınlatma telefoto kamerası gibi Huawei'nin en yeni akıllı telefon kamera teknolojisinin temellerini oluşturuyor.

Bu yılki yarışma, "Gece Yürüyüşü", "Portre", "Sanat ve Moda", "Dış Mekan", "Merhaba Hayat", "Storyboard", "Aksiyon ve Hikaye Anlatımı" kategorileriyle tonu belirlemeyi ve yaratıcılığa ilham vermeyi vurguluyor. Bunlardan en yeni kategori olan "Gece Yürüyüşü", kullanıcıları Huawei'nin kamera özelliklerini kullanarak gece hayatının gizli harikalarını fotoğraflamaya teşvik ediyor.

Cazip ödüller, yeni jüri kadrosu ve diğer yarışma bilgileri

Bu yıl, yarışmanın Türkiye kolunda üç genel ödül sahibi seçilecek ve her kategori başına altı ödülden toplam 48 ödül sahiplerini bulacak. Genel klasman birincisine Huawei P60 Pro 12+512 model akıllı telefon, ikinciye Huawei nova 10 Pro model akıllı telefon, üçüncüye ise Huawei nova 10 akıllı telefon ödülleri verilecek.

Yarışmanın global kolunda ise öne çıkan başvurulara üç büyük ödül, 24 kategori birincisi, 27 ikincilik ödülü ve 5 mansiyon ödülü verilecek. Kazananlar 10 bin dolarına kadar para ödülü alabilir.

Verilen bilgiye göre, yarışmaya katılmak üzere yeni bir jüri üyesi kadrosu da ilan edildi. Bu kadroda farklı profesyonel bakış açılarına ve geçmişlere sahip Çin Fotoğrafçılar Birliği Başkan Yardımcısı Chen Xiaobo, Çinli moda fotoğrafçısı Pei Tongtong, Portekizli manzara fotoğrafçısı Jose Ramos, Avustralyalı portre fotoğrafçısı Jessica Hromas ve Huawei Tüketici İş Grubu Tüketici Stratejisi Pazarlama Bölümü Başkan Yardımcısı Li Changzhu yer alıyor.

Xmage Ödülleri başvuruları 15 Ağustos'ta sona erecek, 4 Eylül'de yerel ülke kazananları, 30 Eylül'de ise global kazananlar açıklanacak.

Kullanıcılar, başvuruları için Xmage Ödülleri 2023 üzerinden birleşik küresel başvuru kanalını ziyaret edebilecek, Huawei Topluluğu üzerinden girişlerini gönderebilecek. Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş, Huawei Topluluğu hesabı olan herkes katılarak, fotoğraf ve videolarını gönderebilecek.