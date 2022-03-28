Huawei, 2021'de Güçlü Net Kar Artışı Açıkladı

SHENZHEN, 28 Mart (Xinhua) — Huawei'nin Dönem Başkanı Guo Ping, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenlenen şirketin 2021 yıllık raporuna ilişkin basın toplantısında, "Genel olarak performansımız tahminlere uygun seyretti" dedi. Guo, "Taşıyıcı faaliyetlerimiz istikrarlı şekilde kaldı, kurumsal işimiz istikrarlı bir büyüme kaydetti ve tüketici işimiz de hızla yeni alanlara genişledi" diye konuştu. Rapora göre Huawei'nin taşıyıcı faaliyetleri 2021 yılında 281,5 milyar yuan gelir elde etti ve dünya genelindeki taşıyıcılar ve ortaklarla birlikte çalışarak, endüstriyel 5G uygulamaları için 3 binden fazla ticari sözleşme imzaladı.

Huawei'nin şirket büyüklüğü bu dönemde hızla artarak 102,4 milyar yuan gelir elde etti. 700'den fazla kent ve Fortune Global 500 listesindeki 267 şirket, dijital dönüşüm ortağı olarak Huawei'yi seçerken, şirket bugün dünya genelinde 6 binden fazla hizmet ve operasyon ortağıyla çalışıyor. Bu arada, şirketin tüketici iş kolu geçen yıl 243,4 milyar yuan gelir elde ederken, akıllı giyilebilir cihazlar, akıllı ekranlar, gerçek kablosuz stereo kulaklıklar ve Huawei Mobil Hizmetleri çerçevesindeki satışlarda istikrarlı artış görmeye devam etti. Huawei'nin finans işlerinden sorumlu başkanı Meng Wanzhou basın toplantısında, "2021'de gelirlerde yaşanan düşüşe rağmen, kar elde etme ve nakit akışı yaratma becerimiz artarken, belirsizlikle başa çıkma konusunda daha yetenekliyiz" dedi.

Yıllık rapor, şirketin 2021 yılında işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışının çarpıcı şekilde artış göstererek 59,7 milyar yuan olarak gerçekleştiğini gösterdi. 2021 yılında toplam cirosunun yüzde 22,4'ünü oluşturan 142,7 milyar yuan değerinde rekor Ar-Ge harcaması yapan şirket, son 10 yılda toplam Ar-Ge harcamasını 845 milyar yuanın üzerine çıkardı. Huawei 2021'de ayrıca, açık işbirliği ve paylaşılan büyüme ilkelerini temel alarak, openEuler, MindSpore ve HarmonyOS ekosistemlerini geliştirmeye odaklandı. Rapora göre, Huawei'nin açık platformlarını, açık kaynaklı yazılımlarını ve geliştirme araçlarını şu anda sekiz milyondan fazla geliştirici kullanıyor.

"İleriye baktığımızda Huawei, dijitalleşme, akıllı dönüşüm ve düşük karbon alanlarındaki yolculuğunda ilerlemeyi sürdürecek" diyen Guo, "Yetenek, bilimsel araştırmalar ve yenilikçi ruha güvenerek, temel teoriler, mimari ve yazılımlar için yaklaşımımızı yeniden şekillendirmek ve uzun vadeli rekabet gücümüzü artırmak için yatırımlarımızı sürekli artıracağız" ifadesini kullandı.

Xinhua / Ekonomi