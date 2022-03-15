Sağlık teknolojilerinin önemli paydaşları "Health Technologies Leaders Summit (HTLS)-Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi"nde bir araya geldi.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji tarafından "Health Technologies Leaders Summit (HTLS)-Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Sağlık sektörünün kamu ve özel olmak üzere tüm paydaşlarının buluştuğu zirvede, sağlık teknolojileri alanında ortak çözüm alternatifleri, gelecek vizyonu, yenilikçi girişimler ve son teknolojiler ele alındı.

Zirveye, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başta olmak üzere sektörün önde gelen isimleri katıldı.

Salgın sonrası oluşan yeni dünyanın yeni teknolojilerin ve sağlıkta teknoloji yatırımlarının değerlendirildiği zirvenin ilk gününde kişiselleştirilmiş tıp konusu öne çıktı.

Zirvede, küresel sağlık hizmetleri, aşı teknolojileri, salgın ile birlikte değişen sağlık trendleri ve geleceğin inşası konuşuldu.

Zirve yarın sona erecek.