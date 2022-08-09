HSSK Quick Sigorta Yelken, Sportsboat Trofesi'nin 5'inci ayak yarışlarında birinci oldu

HSSK Quick Sigorta Yelken, Sportsboat Trofesi'nin 5'inci ayak yarışlarında zorlu koşullara rağmen birinci sıraya yerleşti.

Quick Sigorta açıklamasına göre, HSSK - Quick Sigorta Kupası, 7 Ağustos 2022'de Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

15 tekne ve 75 sporcunun katıldığı Sportsboat Trofesi'nin 5'inci ayak yarışları, kuvvetli rüzgar eşliğinde üç müsabakaya sahne oldu.

Yarışlar, saat 14: 00'te başlayıp 18: 00'de son buldu. Ödül töreni ise 18: 30'da Heybeliada Su Sporları Kulübü tesislerinde gerçekleştirildi. Yarışlara iki tekne ile katılan HSSK - Quick Sigorta Yelken Takımı, J70 takımı ile üç yarışı da kazanarak genel klasman kategorisinde şampiyon olurken SB20 takımı B kategorisinde başarılı bir performans sergileyerek üçüncü oldu.

HSSK - Quick Sigorta takımından Saruhan Çinay ve ekibi birinci, DowAksa - OneDesign takımından Şükrü Sanus ve ekibi ikinci, Orient XS takımından Arif Gürdenli ve ekibi üçüncü oldu.

B kategorisinde ise KS Lojistik-KYK takımından Mehmet Dinçay ve ekibi birinciliği, Hedef Yelken 22 takımından Engin Özgen ve ekibi ikinciliği, HSSK - Quick Sigorta takımından Atilla Duyan ve ekibi üçüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, takımın istikrarlı başarılarından mutluluk duyduklarını belirterek, "Geçen yıldan bu yana aldığı derecelerle bizi gururlandıran HSSK - Quick Sigorta Yelken Takımı ve diğer tüm takımlar bugün keyifli bir yarış izletti bize. Bütün sporcuları gösterdikleri gayret ve sportmenlik için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşar, hem su sporları için gelecek nesillere alan açan hem de yarışlara ev sahipliği yapan Heybeliada Spor Kulübü'ne de ayrıca teşekkür etmek istediğini kaydederek, şunları aktardı:

"Onların bu çabaları sayesinde biz de sporcularımıza ve sporseverlere destek verecek fırsatlar elde ediyoruz. Bu yıl da HSSK yelken takımlarının ana sponsoruyuz. Bugünkü yarışın ve şampiyonluğun ardından sıra yeni rotalarda. Ekim ayında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda HSSK - Quick Sigorta takımına şimdiden başarılar diliyorum."

Ödül töreninde İstanbul İl Yelken Temsilcisi Ayça Ark, HSSK yönetim kurulu, Maher Holding ve Quick Sigorta yöneticileri de yer aldılar. Tören sonunda sporcularla birlikte hatıra fotoğrafları çekildi ve yeni şampiyonluklar için başarı temennilerinde bulunuldu.