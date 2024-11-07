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HSA Enerji ve Jinko Solar'dan Stratejik İş Birliği Anlaşması

HSA Enerji ve Jinko Solar'dan Stratejik İş Birliği Anlaşması
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HSA Enerji, Jinko Solar ile yaptığı anlaşma ile Türkiye'de 2025 yılında N-Type TOPCon 620W gücündeki güneş panellerinin yerli üretimine başlayacak. Bu iş birliği, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde bilgi birikimini artırmayı hedefliyor.

MANİSA'DA bulunan üretim tesislerinde güneş paneli üretimi gerçekleştiren HSA Enerji, Jinko Solar ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. 19-21 Haziran tarihlerinde Münih, Almanya'da düzenlenen Intersolar Europe fuarında gerçekleştirilen bu anlaşma ile HSA Enerji, Jinko Solar güneş panellerini de ürün yelpazesine ekleyerek 2025 yılında N-Type TOPCon 620W gücündeki Jinko Solar güneş panellerinin yerli üretimine başlayacağını duyurdu.

HSA Enerji, Jinko Solar ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda HSA Enerji, JA Solar ve Jinko Solar'ı Tier-1 üreticiyi aynı çatı altında buluşturarak, Türkiye'nin güneş paneli üretimindeki bilgi birikimini artırmayı ve güneş enerji santrallerinde kullanılan panellerin en yüksek kalite ve uluslararası standartlarda üretilmesini sağlamayı hedeflediğini belirtti.

'BU İŞ BİRLİĞİ ÜRETİM KAPASİTESİNİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GÜÇLENDİRECEK'

HSA Enerji Satış Pazarlama Direktörü Mehmet Aybaş, "Jinko Solar ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği anlaşması, HSA Enerji'nin üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. 2025 yılında başlayacağımız 620W gücündeki N-Type TOPCon güneş panellerinin yerli üretimi, Türkiye'nin enerji sektöründeki inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını destekleyerek, ülkemizi uluslararası enerji piyasasında daha rekabetçi bir konuma taşıyacaktır. Manisa'daki tesislerimizde üreteceğimiz bu yüksek verimli güneş panelleri ile Türkiye'nin teknoloji öncülüğüne katkı sunacağız" dedi.

Aybaş, son olarak şunları söyledi:

"HSA Enerji ve Jinko Solar arasında imzalanan bu stratejik iş birliği anlaşması, Türkiye'nin dünya çapında yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir oyuncu olma hedefini destekliyor. Bu anlaşma ile birlikte HSA Enerji, dünya standartlarında üretim kapasitesi ve teknolojik yenilikleri ile geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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