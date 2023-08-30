HOSTECH By TUSİD Fuarı 2023'te İstanbul'da düzenlenecek

Endüstriyel mutfak sektörünün buluşma noktası olan HOSTECH By TUSİD Fuarı, 20-24 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarda 88 ülkeden 2000'in üzerinde satın almacının katılımı bekleniyor. Bu yıl 8 salonda düzenlenecek olan fuar, sektörün ihracatına olumlu etki yapması hedefleniyor.

HOSTECH By TUSİD Fuarı bu yıl 25'inci kez 20-24 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş adamları Derneği'nden (TUSİD) yapılan açıklamaya göre, dünya endüstriyel mutfak sektörünün buluşması noktası olan fuara 88 ülkeden 2000'in üzerinde satın almacının katılımı bekleniyor.

600'e yakın katılımcının yer aldığı fuar bu yıl ilk kez 8 salonda yapılacak.

Sektörün dünyaya açılan penceresi olan fuar, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ikinci fuarı haline gelirken, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve TUSİD Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği iş birliğiyle düzenlenen fuarın sektörün ihracatına pozitif katkı vermesi bekleniyor.