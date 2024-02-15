HOST İstanbul Fuarı Kapılarını Açtı

HOST İstanbul Fuarı, 17'nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Züccaciyeciler Derneğinden (ZÜCDER) yapılan açıklamaya göre, 5 milyar doları iç pazar olmak üzere 12 milyar dolar büyüklüğe sahip sektör en büyük buluşmalarından birini yaşıyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açan ve 18 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek fuara, AB ülkelerinin yanı sıra Orta Doğu'dan yoğun katılımcı bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 300 markanın katılımıyla gerçekleşen fuarda yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 15 bin satın almacıyla buluşulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarda, sofra ve mutfak eşyalarından pişirme ekipmanlarına, plastik ev eşyalarından dekoratif tasarımlara, elektrikli ev aletlerinden HORECA ürünlerine kadar pek çok yenilik bir arada sergileniyor. ZÜCHEX fuarımızın yanı sıra HOST İstanbul'u da destekliyoruz. Sektörümüzün kalkınması için fuarların, yurt içi ve yurt dışı B2B fuarların önemi yadsınamaz. İhracatımızın yüzde 58'ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Çin'in yeniden oyuna dahil olmasıyla birlikte ihracatta zorlu dönemlerin başlangıcına girerken Kızıldeniz'deki olaylar sektörümüz lehine gerçekleşti.

Hem Orta Doğu'daki hem de AB'deki güçlü ihracatımızı perçinliyoruz. Bu yüzden fuara yurt dışından, bu bölgelerden yoğun bir katılımcı var. 2024'ü ihracat ve e-ihracat yılı olarak belirledik. Made in Türkiye markasına yoğunlaşıp e-ihracata ağırlık vermeyi planlıyoruz. Bu yıl da 6,5 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşırız. Yatırımlar için üyelerimizin biraz daha temkinli olduğu bir dönem. İşçilik ve ham madde maliyetlerinin arttığı, ciroların artış gösterip satışların düşüş gösterdiği bir dönemde herkes satış kanadını güçlü kılmaya çalışıyor."

Açıklamaya göre, 2023'ü 6,1 milyar dolar ihracatla kapatan, Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren sektörü konumunda olan züccaciye sektörü, 200 binden fazla kişiye istihdam sunarken aynı zamanda yaklaşık 200 ülkeye de ihracat yaparak "Made in Türkiye" markasının yayılmasını sağlıyor.

Türkiye, bu anlamda dünyanın en büyük 10 ihracatçı ülkesi konumunda bulunurken sektörün büyüklüğü 12 milyar dolara ulaşmış durumda.