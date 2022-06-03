Hopi'nin yeni pazarlama direktörü Yiğit Kalafatoğlu oldu - Haberler

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Hopi'nin yeni pazarlama direktörü Yiğit Kalafatoğlu oldu

AA - Furkan Gençoğlu - Ekonomi
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Hopi'nin yeni pazarlama direktörü Yiğit Kalafatoğlu oldu

Hopi'nin üst düzey yönetim kadrosuna, pazarlama dünyasının deneyimli isimlerinden Yiğit Kalafatoğlu katıldı.

Hopi'nin üst düzey yönetim kadrosuna, pazarlama dünyasının deneyimli isimlerinden Yiğit Kalafatoğlu katıldı.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, iş dünyası kadar akademik camiada yaptığı çalışmalarla da bilinen Kalafatoğlu, Hopi'nin pazarlama direktörü olarak görev alacak.

Kalafatoğlu, CRM, satış ve pazarlama teknolojileri alanında iş ortaklarının dijital dönüşümüne katkı sağlayan Hopi'nin bu yolculuğuna liderlik eden ekipte yer alacak.

17 yıllık kariyerinde, ulusal ve uluslararası birçok markanın pazarlama stratejilerinin inşasında aktif rol oynayan Kalafatoğlu, çok sayıda ödüllü projeye de imza attı. Kalafatoğlu son olarak Penti'de Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

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