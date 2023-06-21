Hopa'da kadın girişimi kooperatifi ürünlerine zam yaptı

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle kurulan Hopa Sınırlı Sorumlu Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi, artan fiyatlar nedeniyle ürünlerine zam yapmak zorunda kaldı. Kooperatif Başkanı Neziha Topaloğlu, coğrafi işaretli ürünlerinin de içinde olduğu her şeye seçimlerden sonra gelen zamlarla ürünlerine zam yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

UĞUR İSTANBULLU

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle 2021 yılında 15 kadının kurduğu Hopa Sınırlı Sorumlu Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi artan fiyatlardan dolayı ürünlerine zam yaptı. Kooperatif Başkanı Neziha Topaloğlu, "Coğrafi işaretli ürünlerimiz olan Hopa Laz böreği ve hamsili ekmek üretiminde yer alan ürünlerin de içinde olduğu her şeye seçimlerden sonra gelen zamlarla biz de ürünlerimize zam yapmış bulunmaktayız. Üzgünüz ama ne yapalım ülkemizin şartlarına uymaya çalışıyoruz" dedi.

Hopa Sınırlı Sorumlu Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Neziha Topaloğlu, artan fiyatlar nedeniyle ürünlerine zam yapmak zorunda kaldırlarını söyledi. Topaloğlu, şöyle konuştu:

"KADIN EMEĞİNİ ORTAYA KOYMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

"Biz Hopa'dan, Sınırlı Sorumlu Hopa Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifiyiz. Yine bir etkinliğe Hopa Laz böreği ve hamsili ekmekle katılmış bulunmaktayız. Güzel bir etkinlik ve katılım da güzel, hava da iyi olursa inşallah güzel bir gün geçireceğiz. Kooperatifimizin iki tane tescilli ürünü var; Hopa Laz böreği ve hamsili ekmeği ki biz bunların tescillerini aldık Hopa Ticaret Odasının katkılarıyla. Tescili aldığımız ürünlerin üretimini yapıyoruz. Biz kooperatifimize 15 kadınla başladık ve 9 kişiyle devam ediyoruz yolumuza. 2021 yılında kurduk kooperatifimizi ve 11 Ekim 2021 yılından itibaren seri bir şekilde üretim yapıyoruz. İşimizi büyütmeye çalışıyoruz ve daha çok kadınla çalışmak istiyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizi tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz ama şu anda sadece yerelde çalışıyoruz hedefimiz Türkiye'ye ve dünyaya Laz böreği ve hamsili ekmeği tanıtmak istiyoruz.

"KOOPERATİFİMİZİN ÜRÜNLERİNİ TANITMAK İÇİN İYİ BİR SATIŞ NOKTASINA İHTİYAÇ VAR"

Kooperatifimizin bir satış yeri yok ve pazarda sıkıntı yaşıyoruz şöyle ki Hopa ve Artvin sınırlı bölge o yüzden iyi bir satış noktasına ihtiyacımız var. Vakumla makinasına ihtiyacımız var ki marketlere markamızla Laz böreği satalım, soğuk zincire ihtiyacımız var Laz böreğimizi diğer şehirlerimize gönderebilelim. Bütün bunlardan dolayı desteğe ihtiyacımız var açıkçası bunu da ilgili yerlerden talep etmeye çalışıyoruz ve yardımcı oluyorlar sağ olsunlar ama yine de işimizi büyütmek için ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Evet biz de zam yapmak zorunda kaldık ürünlerimize. Çünkü her şeye zam gelince biz de otomatikman ürünlerimize zam yapmak zorunda kaldık. Geçen Ramazan Bayramı'nda zam yapmadık ve direndik ama bu bayram mecburuz. Seçimlerden sonra gelen zamlarla bizde ürünlerimize zam yapmış bulunmaktayız, üzgünüz ama ne yapalım ülkemizin şartlarına uymaya çalışıyoruz."